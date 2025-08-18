Agencias

EL enviado de EE.UU. se reúne con el presidente libanés tras las primeras medidas para el desarme de Hizbulá

El diplomático estadounidense Thomas Barrack analiza con Joseph Aoun el futuro del Líbano mientras avanza el plan para reducir la presencia armada chií, en medio de tensiones crecientes y el rechazo de Hizbulá a propuestas internacionales

Por Newsroom Infobae

Beirut, 18 ago (EFE).- El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, se reunió este lunes con el presidente libanés, Joseph Aoun, en su primera visita a Beirut desde que el Gobierno del país adoptara este mes importantes medidas para el desarme del grupo chií Hizbulá.

La Presidencia libanesa informó en su cuenta de X del inicio del encuentro en el Palacio Presidencial a las afueras de Beirut, donde también participa la asesora estadounidense Morgan Ortagus, predecesora de Barrack como principal mediadora de Washington entre el Líbano e Israel.

Esta es la primera visita del enviado especial a Beirut desde que hace dos semanas el Consejo de Ministros libanés encargara al Ejército la preparación de un plan para el desarme de Hizbulá, que deberá estar listo antes de finales de este mes e implementarse en los siguientes cuatro meses.

Dos días más tarde, el Gabinete también aprobó los objetivos estipulados en una propuesta de plan estadounidense centrada en el fin de la existencia armada del grupo chií, aunque todavía no ha abordado el calendario para su implementación ni ningún otro aspecto a mayores.

El pasado julio, Barrack viajó dos veces al país para tratar de promover esa hoja de ruta, que busca subsanar los asuntos sin resolver desde el alto el fuego alcanzado entre el Líbano e Israel a finales del pasado noviembre, con foco en el desarme.

Hizbulá rechazó tanto el plan estadounidense como la decisión del Gobierno libanés de preparar uno propio para el desarme, al considerar que ambos van en el interés del Estado judío y mermarán las capacidades defensivas del Líbano mientras sigue siendo objetivo de reiterados ataques israelíes.

Las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros han elevado la tensión entre las autoridades libanesas, el movimiento armado y partidos rivales, sembrando miedos al estallido de un conflicto interno.

