Del Castillo afirma que salvó al MAS tras obtener el 3,16 % de los votos en Bolivia

La Paz, 18 ago (EFE).- El exministro de Gobierno y candidato del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, afirmó este lunes que logró salvar a su partido al obtener el 3,16 % de los votos en las elecciones generales, según los resultados preliminares, un dato que evitaría la desaparición del MAS.

Del Castillo saludó a los opositores Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge 'Tuto' Quiroga, de la alianza Libre, por haber llegado a una segunda vuelta y les deseó éxito en sus campañas "por haber enamorado al electorado".

Los resultados de las elecciones generales del domingo marcan el fin de casi 20 años de gobiernos del MAS, y también una débil representación en el Legislativo con un solo diputado electo.

"Hasta el momento nuestros objetivos fueron cumplidos, logramos salvar la sigla del MAS-IPSP, la cual fue dañada no solo por los ataques de sectores reaccionarios, sino que fue la sigla más damnificada después de la guerra intestina entre ambos bandos fratricidas que pusieron por delante sus intereses mezquinos antes que los intereses colectivos", publicó el candidato a través de su cuenta de X.

El exministro dijo que el partido oficialista hizo "una gran campaña", en un momento de crisis económica, política y social, y agregó: "logramos levantarnos a pesar de tener todo en contra".

"Debemos lamentar todos esos compañeros y compañeras que se alejaron del MAS siguiendo falsos ídolos, ídolos de barro, quienes al final nos llevaron a esta derrota", señaló el exministro del Gobierno de Luis Arce.

Del Castillo invitó a esos "compañeros desorientados" a volver "a su casa" porque siempre serán recibidos, pero aseguró que "los traidores no serán respetados nunca".

El candidato oficialista obtuvo el sexto puesto de ocho postulantes a la Presidencia con un 3,16 % de votos, según la información del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral y con el 95 % de las actas computadas, a falta de los resultados finales oficiales.

El candidato explicó que el MAS es el "único partido que se renovó" después de dos décadas y sus cuadros políticos nuevos se formaron de cara a los siguientes 30 años.

"Sepan, todas y todos, que más temprano que tarde el MAS-IPSP volverá a gobernar Bolivia", añadió.

La Ley 1096 de Organizaciones Políticas establece 11 causales para que un partido político pierda su personalidad jurídica, entre ellas el no haber obtenido al menos el 3 % del total de votos válidos en la última elección a la que concurrió.

El conteo rápido de los comicios marcaron este 2025 el fin de casi dos décadas de gobiernos del MAS, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y ahora el partido puede también quedar relegado a una mínima representación en el nuevo Parlamento boliviano con un solo diputado.

La ruptura definitiva del MAS se concretó este año, después de que el expresidente Evo Morales (2006-2019) renunciara a su militancia tras un liderazgo de ese partido de casi 30 años.

Morales fundó su nuevo partido Evo Pueblo, pero no tuvo tiempo para inscribirse para estos comicios por la falta de una personalidad jurídica, aunque tampoco podía ser candidato por una resolución constitucional que indica que la reelección solo puede ser "por una sola vez de manera continua".

Por su parte, el presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, decidió ir a los comicios por su cuenta con alianza Popular, después de alejarse de Arce y de Morales, este último su mentor y líder por muchos años. EFE

(foto)