Controlado un incendio de vegetación en Onda

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha dado por controlado sobre las 1.00 horas de este lunes el incendio de vegetación declarado en el municipio de Onda.

Así lo ha indicado en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha informado de que se han movilizado dos dotaciones de bomberos del Consorcio, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, además de una unidad de mando y un coordinador forestal del Consorcio, que siguen trabajando en la extinción de las llamas.

El organismo ha informado poco antes de las 22.00 horas de este domingo de un incendio de vegetación en zona de "la partida de El Palmeral, barranco de Ratiles", en el mencionado municipio, de la que ha dichi que "se trata de una zona de cultivo abandonado algo extensa".