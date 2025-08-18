Certificados y Ganadores: Certiport de Pearson Anuncia a los Campeones Mundiales de Especialistas en Microsoft Office 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de agosto de 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Pearson (FTSE: PSON.L) se enorgullece de reconocer a los ganadores del Campeonato Mundial de Especialistas en Microsoft Office (MOS) 2025, anunciado por Certiport, una empresa de Pearson VUE y proveedor líder de exámenes de certificación de TI basados en el rendimiento que aceleran las oportunidades académicas y profesionales de los estudiantes.

En su 23.ª edición, la competencia anual desafía a estudiantes de entre 13 y 22 años de todo el mundo a demostrar sus habilidades en Microsoft Word, Excel® y PowerPoint®.

Para participar, los estudiantes completaron un examen de certificación MOS para demostrar su dominio de la tecnología de Microsoft Office. Se celebraron competencias regionales en todo el mundo, y más de 190 finalistas se clasificaron para la ronda final, el Campeonato Mundial, que se celebró en Orlando, Florida, del 27 al 30 de julio de 2025.

Certiport y Microsoft entregaron premios a los estudiantes con mejor clasificación en la Ceremonia de Premiación del Campeonato Mundial MOS. Los ganadores del primer lugar recibieron $8,000, y los del segundo y tercer lugar, $4,000 y $2,000, respectivamente. Los Campeones Mundiales de MOS 2025 son:

Microsoft Word (Microsoft 365 Apps)· Primer lugar: Hai Long Do, Vietnam

· Segundo lugar: Kyriaki Pesta, Grecia

· Tercer lugar: Samantha Elizabeth Rojas Romero, Ecuador

Microsoft PowerPoint® (Microsoft 365 Apps)· Primer lugar: Eleni Karakasidou, Grecia

· Segundo lugar: Sio Pui Lei, Macao, China

· Tercer lugar: Santiago Gabriel Higuera Rodríguez, República Dominicana

Microsoft Excel® (Microsoft 365 Apps)· Primer lugar: In Iat Li, Macao, China

· Segundo lugar: Yiu Man Raymond Mak, Hong Kong, China

· Tercer lugar: Son Tung Luong, Vietnam

Microsoft Word (Office 2019)· Primer lugar: Tony Jin, EE. UU.

· Segundo lugar: Ornella Corio, Brasil

· Tercer lugar: Gerardo Antonio Delgado Amaya, El Salvador

Microsoft PowerPoint® (Office 2019)· Primer lugar: Tsan Ying Wong, Macao, China

· Segundo lugar: Paula Cazco, Chuquimarca, Ecuador

· Tercer lugar: Lucas Natal, Brasil

Microsoft Excel® (Office 2019)· Primer lugar: Maria Abi Khalil, Líbano

· Segundo lugar: Xavier Diebold, EE. UU.

· Tercer lugar: Amelia Ortiz De Santiago, Puerto Rico

En la ronda final, los concursantes participaron en un examen que evaluó sus conocimientos de Microsoft Office, sus habilidades de aplicación y su creatividad. Por tercer año consecutivo, los finalistas tuvieron que completar un proyecto de desafío de forma libre. Este año, el desafío consistía en crear una serie de documentos para Limbitless Solutions, una organización sin fines de lucro que crea brazos biónicos impresos en 3D para niños y adultos. "Colaborar con Certiport en el Campeonato Mundial de Especialistas de Microsoft Office ha sido una oportunidad increíble para Limbitless Solutions", afirmó Matt Dombrowski, Director Creativo de Limbitless Solutions.

"Este año, los estudiantes competidores utilizan Word, PowerPoint® y Excel® para diseñar materiales reales que comparten nuestra historia, desde presentaciones impactantes y documentos de capacitación hasta visualizaciones de datos claras e informativas. Es inspirador ver estas herramientas en manos de estudiantes interesados en marcar la diferencia. Su creatividad y precisión contribuyen a dar vida a nuestra misión y a crear conciencia sobre los niños con diferencias en las extremidades en todo el mundo".

"Este evento conmemora los 23 años del inicio de la competencia de Especialistas de Microsoft Office en 2002. Estamos sumamente orgullosos de lo que hemos logrado, a través de nuestros socios en todo el mundo, al brindar a los jóvenes una plataforma como esta para aprender, competir y adquirir habilidades valiosas que les ayudarán en sus futuras carreras", afirmó el Dr. Gary Gates, Director General de Pearson VUE. MOS es el único programa de certificación oficial de Microsoft Office reconocido a nivel mundial y sirve como una herramienta eficaz para evaluar las habilidades de los estudiantes y prepararlos para la aplicación práctica de sus conocimientos.

"El Campeonato Mundial de Especialistas de Microsoft Office continúa inspirando y desafiando a la próxima generación de talento global. Estos competidores son estudiantes apasionados y dedicados que poseen las habilidades y el impulso competitivo para tener éxito en todo lo que hacen. En Microsoft, sabemos que esta experiencia preparará a los estudiantes para demostrar valiosas habilidades digitales en un entorno laboral real", afirmó Christina Thoresen, Directora de Estrategia Mundial de Ventas para la Industria Educativa de Microsoft.

Certiport albergará el Campeonato Mundial MOS 2026 en el Hotel Disney's Grand Californian de Anaheim, California, del 26 al 29 de julio de 2026.

Obtenga más información sobre el Campeonato Mundial MOS aquí.

Acerca de Certiport

Certiport, una empresa de Pearson VUE, es el proveedor líder de servicios de desarrollo, entrega y gestión de programas de exámenes de certificación, a través de una red expansiva de más de 13,000 centros de certificación autorizados por Certiport.

Centros de evaluación en todo el mundo. Certiport gestiona una sofisticada cartera de programas de certificación líderes, entre ellos: el programa oficial de certificación Microsoft Office Specialist, el programa de certificación Microsoft Certified Fundamentals, el programa Microsoft Certified Educator, el programa de certificación Adobe® Certified Professional, el programa de certificación Autodesk Certified User, el programa de certificación Intuit, el programa de certificación Cisco Certified Support Technician (CCST), el programa de certificación Meta Certified Digital Marketing Associate, el programa de certificación App Development with Swift, el programa de certificación Project Management Ready del Project Management Institute, el programa de certificación Unity Certified User, el programa de certificación Communication Skills for Business, la certificación IC3 Digital Literacy y el programa de certificación Entrepreneurship and Small Business. Certiport realiza de forma fiable más de tres millones de exámenes al año en los mercados de educación secundaria, postsecundaria, laboral y tecnología corporativa en 148 países y 29 idiomas a nivel mundial. Para obtener más información, visite www.certiport.com.

Acerca de Limbitless Solutions:

Limbitless Solutions es un centro de investigación sin fines de lucro de la Universidad de Florida Central (UCF) dedicado a aumentar la accesibilidad y empoderar a niños y adultos en la comunidad con diferencias en las extremidades. A través de biónica personalizada, creativa y expresiva, proporcionada sin costo, Limbitless empodera mediante tecnología innovadora y colaboración interdisciplinaria para abordar problemas de accesibilidad. Limbitless desarrolla y evalúa tecnología de biosensores musculares, que incluye brazos biónicos multigestuales, un dispositivo de control de silla de ruedas manos libres y entrenamiento con videojuegos interactivos; todos ellos actualmente en ensayos clínicos nacionales. La tecnología de accesibilidad Limbitless aprovecha de forma única el entrenamiento basado en videojuegos, que convierte la flexión muscular en las acciones del personaje. Esta tecnología está dirigida por Matt Dombrowski, de la Escuela de Artes Visuales y Diseño de la UCF, y Peter Smith, de la Escuela Nicholson de Comunicación y Medios de la UCF, ambos profesores de la UCF.

Fundada en 2014 y ubicada en el Parque de Investigación de la UCF en Orlando, Florida, Limbitless combina ingeniería y arte para promover el acceso y la participación en experiencias de aprendizaje STEAM para un futuro más accesible. Estudiantes universitarios de diversas perspectivas académicas participan en aprendizaje basado en proyectos, desarrollo profesional e investigación, donde ponen en práctica sus conocimientos académicos en un entorno centrado en marcar la diferencia y en el desarrollo profesional y técnico. Visite www.3DHope.com para obtener más información.

