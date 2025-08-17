Agencias

Naty Abascal presume de figura en bañador a sus 82 años durante sus vacaciones italianas de lujo

Por Newsroom Infobae

Naty Abascal ha vuelto a acaparar titulares este verano gracias a sus últimas publicaciones en redes sociales, donde presume de cuerpo y energía durante sus vacaciones en la costa italiana. A sus 82 años, la musa de la moda española demuestra que el estilo y la vitalidad no tienen edad, posando con un bañador negro de corte halter, firmado por Missoni, que realza su silueta y marca tendencia para cualquier generación.

La estilista y exmodelo disfruta de jornadas de auténtico lujo a bordo del yate de su íntimo amigo Valentino Garavani, acompañado también por Giancarlo Giammetti, navegando por las aguas cristalinas del Mediterráneo y rodeada de paisajes paradisíacos. En sus imágenes se la ve sonriente, con gafas de sol XL y pendientes dorados, aportando glamour incluso en los momentos más relajados. El carrusel de fotos compartido en Instagram revela la espectacular forma física que mantiene Abascal, capaz de realizar acrobacias y ejercicios gimnásticos en plena cubierta, convertida en todo un ejemplo de fortaleza y sofisticación.

En un mensaje a sus seguidores, Naty resume su verano: "Días perfectos de verano, mejores amigos y el mar. Siempre, gracias". La sevillana ha conquistado a quienes la siguen por su actitud positiva, su elegancia espontánea y su capacidad para inspirar con looks rejuvenecedores.

Sus vacaciones no solo han sido sinónimo de relax y buena compañía en Italia y Punta Cana, sino también de actividad profesional, ya que la socialité sigue involucrada en nuevos proyectos y colaboraciones, mostrándose siempre en plena forma y con una sonrisa infinita. El verano de Naty Abascal deja claro, una vez más, que su energía y sofisticación son inagotables y que continúa siendo un referente de moda y actitud a nivel internacional.

