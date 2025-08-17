Agencias

La ACB anuncia este lunes el calendario de la Liga Endesa 2025-26

La Liga Endesa 2025/26 desvelará este lunes el calendario de emparejamientos de la temporada, a partir de las 12.00, según adelantó este domingo la ACB.

Este lunes (12.00, hora peninsular) se anunciará el calendario de emparejamientos la Liga Endesa 2025-26, con los partidos de cada una de las 34 jornadas. Desde media hora antes, se darán a conocer los primeros detalles en las redes de ACB y los clubes.

La competición arrancará el próximo 4 de octubre y se prolongará hasta el 30 de mayo de 2026. Unos minutos antes de que se desvele el calendario completo, a partir de las 11.30, se irán conociendo detalles de las primeras jornadas. "Más adelante se anunciarán fechas y horarios concretos de cada encuentro", apuntó la ACB.

