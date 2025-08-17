Elsa Pataky celebra su calidad de vida en Australia rodeada de deporte, naturaleza y la familia

Afiancada en Australia desde hace una década, Elsa Pataky ha encontrado su hogar en Byron Bay junto a su marido, el actor australiano Chris Hemsworth, y sus tres hijos. Ambos decidieron en 2015 instalarse en la costa australiana, tierra natal del actor, buscando una vida familiar más tranquila, rodeados de naturaleza y lejos del foco mediático de Hollywood.

En las imágenes se ve a la actriz muy feliz en la playa, disfrutando del sol y la naturaleza; sus hijos, Tristan y Sasha, aparecen surfeando en las paradisíacas costas cercanas a su hogar, una actividad que se ha convertido en pasión para la familia Hemsworth-Pataky. Además, Elsa se muestra montando a caballo por el campo, una afición que la actriz comparte con su hija India y que considera indispensable en su rutina diaria australiana.

El video deja ver a la española radiante y agradecida por el estilo de vida que lleva en Byron Bay. Su actitud positiva y el entorno natural reflejan la felicidad de la actriz, quien acompaña la publicación con la frase: "Just a bunch of happy moments!! / ¡Unos cuantos momentos de felicidad de esta semana!".

Pataky demuestra una vez más que el deporte al aire libre, la conexión con la naturaleza y los momentos en familia son pilares fundamentales de su día a día en Australia.