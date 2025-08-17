Crónica del RCD Mallorca - FC Barcelona, 0-3

El FC Barcelona arrancó la defensa del título en LaLiga EA Sports con un triunfo cómodo (0-3) en el raro estreno de la temporada contra el RCD Mallorca en Son Moix, donde los locales se sintieron perjudicados por el arbitraje durante el primer tiempo, que dejó un 0-2 en el marcador y dos expulsiones en los 'bermellones'.

Los de Hansi Flick cumplieron con los tres puntos de la primera jornada, mostrando además buenas sensaciones en lo futbolístico. Lamine Yamal dejó mucha calidad desde el inicio en sus acciones de uno contra uno y en el centro a Raphinha con el que el brasileño abrió la lata a los siete minutos. El Barça apretó muy arriba al rival y de la sensación de asfixia nacieron los goles.

Sin embargo, el Mallorca, que ya había reclamado un posible fuera de banda en el 0-1, empezó a desquiciarse con las faltas de Ronald Araujo a Vedat Muriqi y terminó viendo al colegiado Munuera Montero como enemigo número uno. El Barça bajó la intensidad tras el gol y el cuadro balear empezó a encontrar más salida, pero pasado el minuto 20 llegó el 0-2 de Ferran, y más polémica.

El 'Tiburón' no perdonó desde la frontal, como sí había hecho casi en la jugada anterior para empatar Muriqi, mientras el capitán local Antonio Raíllo estaba tirado en el suelo por un balonazo en la cabeza. El árbitro no lo paró, aunque pareció llevarse la mano al silbato, y el gol subió al marcador. Son Moix empezó a notar un calor extra al que ya hacía, se vio en el ritmo bajo sobre el césped, que creció con cada decisión de Munuera Montero.

El siguiente pico de tensión fue la segunda amarilla a Manu Morlanes, expulsado por detener una carrera hacia portería de Lamine. Cuando el cupo de desgracias parecía cubierto por los locales, Muriqi forzó buscando un balón muy arriba ante la salida de Joan García y, la patada que le dejó en la cara, llamó la atención del VAR: el 'Pirata' fue expulsado por roja directa.

La indignación del equipo de Arrasate, que pidió algo más por una entrada de Raphinha antes del descanso, se enfrió como pudo en el vestuario para no agrandar la herida. El técnico local movió banquillo y trató de dar opciones de competir a su equipo en un partido ya sentenciado. El Barça, con la entrada de Dani Olmo, pudo regular esfuerzos y no se volvió loco en busca de más goles.

Con todo, las ocasiones visitantes se sucedieron. El Mallorca mostró orgullo y afán por competir, pero en el tramo final se vio sin salida, encerrado pocos metros delante de su portería. Lamine Yamal completó una actuación sobresaliente, en su pique con Johan Mojica, al nivel de aspirante a Balón de Oro.

Ferran, Dani Olmo, Raphinha, Pedri, el Barça no acertó con el tercero en varias ocasiones hasta que en el descuento Lamine dejó su firma, sin su sombra colombiana en el césped. El recién inscrito Marcus Rashford hizo su debut sin encontrar huecos ante un Mallorca en cuadro que querrá olvidar cuanto antes su debut en una temporada que aspira a codear de nuevo con la zona noble. El campeón arrancó con una versión reconocible en la movida tarde en Son Moix.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RCD MALLORCA, 0 - FC BARCELONA, 3. (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

RCD MALLORCA: Leo Román; Mateu Morey (Mascarell, descanso), Raillo, Valjent, Mojica (Toni Lato, min.91); Morlanes, Antonio Sánchez, Darder (Jan Salas, min.83), Pablo Torre (Dani Rodríguez, descanso); Asano (Mateo Joseph, descanso) y Muriqi.

FC BARCELONA: Joan García; Eric García, Cubarsí (Gavi, min.69), Araujo, Balde (Jofre, min.68); De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín (Dani Olmo, descanso), Raphinha (Kounde, min.77) y Ferran (Rashford, min.69).

--GOLES:

0 - 1, min.7, Raphinha.

0 - 2, min.23, Ferran.

0 - 3, min.94, Lamine.

--ÁRBITRO: Munuera Montero. Amonestó a Mateu Morey (min.9), Morlanes (min.24) y Pablo Torre (min.42) por parte del Mallorca. Y a Raphinha (min.45+7) en el Barça. Expulsó por segunda amarilla a Morlanes (min.33) y Muriqi (min.39) por roja directa.

--ESTADIO: Estadi Mallorca Son Moix.