Anita Matamoros triunfa en su debut como DJ arropada por sus amigos, entre ellos Anna Padilla

Anita Matamoros ha dado el gran salto y ya se ha estrenado oficialmente como DJ, una faceta para la que lleva tiempo preparándose con entusiasmo. Tras dedicarse a la moda y consolidarse como una de las influencers más reconocidas de España, la hija de Makoke y Kiko Matamoros acaba de debutar ante el gran público en el festival Costa Feira, celebrado en Nantes (Sanxenxo) este 16 de agosto.

Desde el primer momento, Anita ha contado con el apoyo de sus amigos, muchos de los cuales han querido estar presentes y mostrarle su cariño públicamente a través de las redes sociales. Una de ellas ha sido Anna Padilla, gran amiga y compañera de aventuras, que ha publicado varios stories mostrando a la influencer en su propio camerino y pinchando en una carpa ante el público y acompañando los vídeos con el mensaje: "A comerte el mundo", animando y celebrando su debut.

La joven, que ya había hecho sus primeros pinitos como DJ en fiestas privadas y eventos más íntimos, se ha formado durante más de un año en una conocida escuela de producción musical y ha dedicado muchas horas a perfeccionar su técnica.

En su estreno, Anita Matamoros ha demostrado pasión y técnica, consiguiendo onquistar tanto a sus seguidores como a los asistentes al festival, consolidando así un nuevo paso en su carrera como artista y creadora de tendencias.