Marc Márquez vuelve a remontar para llevarse otra esprint en Austria

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de Austria, decimotercera cita del Mundial de motociclismo, liderando el triplete español en Red Bull Ring por delante de Alex Márquez (Ducati) y Pedro Acosta (KTM), en una jornada en la que Manu González (Kalex) saldrá cuarto en Moto2 a pesar de lograr la pole.

Ni el parón estival ha apaciguado el hambre del de Cervera, que ha regresado de las vacaciones igual que se marchó; a pesar de la caída que sufrió durante la clasificación y que le condenó a arrancar cuarto, remontó durante la carrera y firmó su sexta victoria consecutiva al esprint, logrando un impresionante 12 de 13 en las carreras cortas de esta temporada.

Así, comandó un podio en el que le acompañaron su hermano Alex y un Pedro Acosta que suma su tercer podio seguido -después del de la esprint y del de la carrera larga en Brno-. Mientras, Fermín Aldeguer (Ducati) también acabó en los puntos, sexto, y al borde de ellos se quedó el vigente campeón, Jorge Martín (Aprilia), décimo.

Con este nuevo triunfo, Marc Márquez incrementa su renta en la general del Mundial de Pilotos con 393 puntos, 123 más que Alex (270), que a su vez consigue distanciarse del italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que tuvo que abandonar la carrera por problemas mecánicos (213).

En la carrera corta, una vez apagados los semáforos, los Márquez, con Alex al frente, tomaron el mando de la carrera mientras el 'poleman' Marco Bezzecchi (Aprilia) y, sobre todo, Bagnaia, al que se le movió demasiado la Ducati en la salida, se quedaban atrás. Solo una vuelta después, Acosta adelantaba también a Bezzecchi.

A ritmo de vuelta rápida, Alex se las arreglaba para contener a su hermano, que gestionó a la perfección sus neumáticos para aprovechar su oportunidad, que llegó a falta de cinco giros para el final. Antes, 'Pecco' se veía obligado a retirarse por problemas mecánicos.

Fue en la vuelta 10 de las 14 que los pilotos dieron al trazado austriaco cuando el '93' asestó el golpe definitivo a Alex. En la frenada de la curva 3, le adelantó y pasó a comandar la prueba; ni el aviso por exceder los límites de la pista inquietó al octocampeón mundial, que fue el primero en ver la bandera a cuadros.

Fuera de los puntos acabaron, además de Martín, Joan Mir (Honda), que concluyó en decimotercera posición, y Alex Rins (Yamaha), que terminó decimosexto, mientras que Raúl Fernández (Aprilia) se vio obligado a retirarse cuando rodaba sexto. No pudo participar Maverick Viñales (KTM), que fue declarado no apto por sus problemas en el hombro izquierdo.

Antes, en la Q2, el italiano Bezzecchi se aseguró su primera pole desde el Gran Premio de la India 2023 y la primera a lomos de una Aprilia por delante de Alex Márquez y de 'Pecco' Bagnaia, todo en una sesión marcada por la caída de Marc Márquez en su último 'time attack' y que le condenó a salir cuarto.

El octocampeón del mundo se fue al suelo en la chicane tras tocar el piano y perdió la posibilidad de mejorar el tiempo de Bezzecchi, que, partiendo desde la Q1, hizo valer su crono de 1:28.060. Fermín Aldeguer partirá también este domingo en segunda línea, sexto, mientras que Pedro Acosta y Raúl Fernández, séptimo y noveno, lo harán en la tercera. Joan Mir volverá a salir décimo. En la Q1 se quedaron Jorge Martín, que saldrá de nuevo decimocuarto, y Alex Rins, decimoséptimo.

'MANUGAS' NO FALLA EN MOTO2 PERO PARTIRÁ CUARTO

En Moto2, el líder del campeonato, el español Manu González (Kalex), fue el más rápido de la Q2 al parar el crono en 1:32.779, pero no podrá salir primero este domingo por la sanción de tres posiciones que arrastra por obstruir en pista a Albert Arenas (Kalex) durante los entrenamientos libres.

Así, 'Manugas' deberá remontar desde el cuarto lugar de la parrilla, y su penalización permite beneficiarse al también español Dani Holgado (Kalex), el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), que integrarán la primera fila en Red Bull Ring.

Desde la tercera línea comenzarán Arenas, séptimo, y el segundo del Mundial, Arón Canet (Kalex), octavo, mientras que Alonso López (Boscoscuro) e Iván Ortolá (Boscoscuro) partirán décimo y duodécimo, respectivamente. Marcos Ramírez (Kalex) iniciará el Gran Premio decimocuarto; Dani Muñoz (Kalex), decimosexto; Izan Guevara (Boscoscuro), decimoséptimo; Adrián Huertas (Kalex), vigésimo segundo; Jorge Navarro (Forward), vigésimo tercero; y Alex Escrig (Forward), vigésimo quinto.

PERRONE SE ESTRENA EN LA POLE EN MOTO3

Por último, la pole de Moto3 fue para el argentino Valentín Perrone (KTM), que, con 17 años y gracias a su crono de 1:39.938, encabezará por primera vez una primera línea en la que también estarán el español Ángel Piqueras (KTM), segundo de la general, y el japonés Ryusei Yamanaka (KTM).

Mientras, Máximo Quiles (KTM) y Adrián Fernández (Honda) comenzarán en la segunda fila de la parrilla, quinto y sexto respectivamente, y en la tercera saldrá el líder de la cilindrada pequeña, José Antonio Rueda (KTM), octavo rodeado por Álvaro Carpe (KTM), séptimo, y David Almansa (Honda), noveno.

David Muñoz (KTM) arrancará decimocuarto, y Marcos Uriarte (KTM), llegando desde la Q1, se aseguró el decimosexto lugar de salida. El único español que no consiguió meterse en la Q2 fue Vicente Pérez (Honda), que partirá vigésimo sexto.