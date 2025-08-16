Agencias

Joan García, sobre las molestias: "Ha sido un pequeño susto, pero nada grave"

Palma, 16 ago (EFE). - El guardameta del Barcelona, Joan García, aseguró que las molestias que le hicieron retirarse a vestuarios en el calentamiento previo al Mallorca-Barcelona han sido "un pequeño susto, pero nada grave".

Sobre la acción polémica del encuentro donde Ferran anotó el segundo tanto, el jugador consideró que "si el árbitro no decide pitar el equipo tiene que seguir jugando".

En la jugada donde el VAR entró para expulsar a Vedat Muriqi por una acción de juego peligroso al levantar el pie a la altura de la cabeza del portero, aseguró que le da "en la cara; y si lo dice el VAR será así".

Uno de los temas más hablados días antes del encuentro era si llegaría su inscripción a tiempo para jugar, aunque él "estaba tranquilo" a pesar de que le habría gustado "hacerlo antes", pero explicó que le transmitieron "confianza y tranquilidad desde el club".

Joan también se refirió a las diferencias que conlleva ser portero del Barça: "Al final parece que tiene poco trabajo pero tiene muchas cosas por hacer, no te llegan tanto pero estoy muy contento", sentenció.

