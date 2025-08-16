El ente electoral de Bolivia insta a votar sin teléfono móvil ante denuncias de coacción

La Paz, 16 ago (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia instó este sábado a que las personas no porten consigo un teléfono móvil al sufragar en las elecciones generales de este domingo, ante denuncias de coacción que estarían ejerciendo partidos y autoridades para obligar a funcionarios a tomar fotografías de sus votos.

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó a los medios que la Sala Plena del organismo ha recomendado a los Tribunales Electorales Departamentales (TED) que "en lo posible se evite ingresar con celular" al espacio dispuesto para la emisión del voto.

"Entendemos que no es una tarea fácil para el jurado, pero en lo posible, es una recomendación para evitar esta situación", indicó.

Arteaga remarcó que "es una recomendación para evitar cualquier susceptibilidad, porque de todas maneras luego el acto" de escrutinio "es público" y toda la gente que quiera acompañarlo podrá tomar fotografías de las actas.

"La exhortación siempre es que acudamos a las urnas en paz, emitamos nuestro voto, ejerzamos nuestro derecho porque eso es lo que exige nuestra democracia", agregó.

Las declaraciones del secretario de Cámara ocurren tras conocerse denuncias de que en algunas instituciones de distintos niveles del Estado se estaría obligando a los funcionarios a votar por determinados candidatos y demostrar con fotografías que así lo hicieron, bajo amenaza de despidos.

En la víspera, el vocal electoral Francisco Vargas dijo al canal privado Unitel que recibieron denuncias de funcionarios "que estarían siendo obligados a tomar una fotografía de su voto", lo que "está totalmente prohibido" y si se comprueba, se remitirán los casos correspondientes al Ministerio Público.

"Sea autoridad nacional, departamental o municipal, que este obligando o coaccionando en el voto deberá responder a la Justicia. El voto es secreto, libre y nadie puede ser obligado", advirtió Vargas.

La Ley del Régimen Electoral establece que la coacción es un delito que se castiga con penas de cárcel de uno a tres años y si el autor es funcionario público, también será sancionado "con la destitución del cargo, sin que pueda ejercer otra función pública por un tiempo de tres años".

Los bolivianos elegirán este domingo a su presidente, vicepresidente y legisladores nacionales para el próximo quinquenio.

Las mesas electorales deben abrir a partir de las 8:00 hora local (12:00 GMT) y funcionar durante ocho horas continuas, o hasta que el último votante en fila haya emitido su sufragio.

El voto en Bolivia es obligatorio y tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y en la banca en los 90 días posteriores a los comicios.

Las encuestas electorales auguran una posible segunda vuelta entre los opositores Samuel Doria Medina, un empresario de centroderecha, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de derecha.

Estos estudios también reflejan altos porcentajes de indecisos, votos nulos y blancos, y sitúan al candidato del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) Eduardo del Castillo en los últimos lugares.

La Paz, 16 ago (EFE).- La misión de observación enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) a Bolivia para los comicios generales de este domingo expresó este sábado su rechazo a "cualquier acción" que busque "entorpecer" el desarrollo del proceso electoral.

En un mensaje difundido en las redes sociales del organismo, el jefe de la misión de la OEA, el exministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo, instó a los bolivianos "a ejercer su derecho al voto consolidando así la democracia".

"Rechazamos cualquier acción que busque entorpecer el normal desarrollo del proceso, llamando a actuar con responsabilidad por el presente y el futuro de Bolivia", indicó.

Cristo agregó que el sufragio "es el instrumento más poderoso que tenemos para construir una democracia más fuerte".

En un comunicado de prensa, la misión de la OEA también remarcó "la importancia de que los ciudadanos participen sin obstáculos" en las elecciones generales e instó "a todos los actores a actuar con responsabilidad y compromiso por el presente y el futuro de Bolivia".

La delegación indicó que en los últimos días sostuvo reuniones con el presidente de Bolivia, Luis Arce, los integrantes del órgano electoral y el Tribunal Constitucional, con candidatos, partidos, movimientos políticos y representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional.

Estos encuentros tuvieron como objetivo "de complementar su observación directa y tener una perspectiva completa del proceso electoral en curso".

La OEA desplegó observadores en las nueve regiones bolivianas y en cuatro ciudades en el exterior, en Argentina, Brasil, Chile y España.

El organismo mencionó que esta es la vigésima tercera misión electoral que despliega en Bolivia y que esta labor es posible "gracias a las contribuciones financieras de Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Perú".

El Gobierno de Luis Arce confirmó el viernes que catorce misiones de observación extranjeras y cinco nacionales acompañarán las elecciones del domingo, las más numerosas las de la OEA y de la Unión Europea (UE).

La presencia de la OEA en Bolivia fue cuestionada por el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien consideró que esa misión "viene a bendecir un proceso electoral diseñado a la medida de los intereses imperiales".

Morales ha acusado varias veces al organismo internacional de una supuesta complicidad en la crisis social y política de 2019 que derivó en su renuncia a la Presidencia.

El exmandatario y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) sostienen que en 2019 se perpetró un supuesto golpe de Estado en su contra, mientras que sus detractores afirman que Morales renunció como consecuencia de las denuncias de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.

Morales dimitió el 10 de noviembre de 2019, pocas horas después de que un informe preliminar de la OEA revelara que en las elecciones de ese año, posteriormente anuladas, se registraron "operaciones dolosas" que alteraron "la voluntad expresada en las urnas".

La etapa preelectoral estuvo marcada por las protestas de los sectores afines a Evo Morales para forzar la inscripción de su candidatura pese a una disposición constitucional que le impide volver a postularse porque ya gobernó el país en tres periodos y tampoco tiene partido político, pues se distanció del Gobierno de Arce.

Como estas manifestaciones no lograron su objetivo, el expresidente y sus seguidores promueven el voto nulo.

La Paz, 16 ago (EFE).- El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Roberto Ríos, alertó este sábado que sectores vinculados al expresidente Evo Morales (2006-2019) quieren "convulsionar y obstaculizar el proceso electoral" de este domingo, por lo que pidió a las personas "no dejarse llevar por esos intentos de generar caos".

En una conferencia de prensa, el ministro contó que hay "reportes de inteligencia" de la Policía que señalan que grupos de seguidores, "identificados con el señor Evo Morales" intentan perjudicar los comicios generales.

"No podemos permitir que estas personas atenten contra la seguridad en nuestro país, pero además atenten contra el derecho político que tenemos los ciudadanos y ciudadanas que es elegir a nuestras autoridades mediante el voto", afirmó.

Ríos alertó también "a la comunidad internacional" sobre estos supuestos intentos de "obstaculizar" el desarrollo del proceso electoral.

"Pedimos a los hermanos y hermanas del Trópico de Cochabamba que no se dejen llevar por estos intentos de generar caos en el proceso democrático", señaló Ríos.

Ríos informó además que se redoblará la presencia policial en algunas regiones del país y que se aplicarán "diferentes planes de contingencia".

El presidente de Bolivia, Luis Arce, posesionó el jueves al nuevo alto mando militar de las Fuerzas Armadas con la misión de "mantener la paz y la gobernabilidad" en el país y además exhortó a los bolivianos a que este domingo acudan a las urnas para que se realice "un tránsito de Gobierno después de mucho tiempo de manera pacífica y democrática".

Por su parte, el expresidente Morales, al no poder postularse como candidato a la Presidencia por no tener partido y por una inhabilitación constitucional, llamó hace dos semanas a sus seguidores y a todo el país a votar nulo en rechazo a la "derecha" y al Gobierno de Arce que, según él, resultarán favorecidos en el proceso electoral.

Morales renunció a la militancia del oficialista Movimiento al Socialismo tras perder su liderazgo de casi 30 años del partido que también fundó y se encuentra distanciado de Arce por diferencias en el manejo del Gobierno y por la candidatura presidencial del MAS.

Los bolivianos están llamados a las urnas este domingo para elegir al presidente, al vicepresidente y al Parlamento para el periodo 2025-2030, en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible, el alza de la inflación que ha encarecido los productos de primera necesidad y las duras críticas a Arce y a la administración del MAS por el "fracaso del modelo económico".