Bonnie Tyler desata la ovación en Fuengirola con su espectáculo en Marenostrum

Anoche, el castillo Sohail de Fuengirola vivió una cita musical inolvidable con la presencia de Bonnie Tyler, una de las grandes leyendas del rock y el pop internacional. La cantante galesa, famosa por su inconfundible voz rasgada y una energía vibrante que no pierde fuerza con los años, conquistó al público desde el primer minuto con un espectáculo lleno de magnetismo y emoción.

La velada, enmarcada dentro del ciclo Marenostrum Fuengirola, desarrolló un recorrido por más de cinco décadas de éxitos. Bonnie Tyler alternó momentos de puro rock y pasajes íntimos, regalando al público clásicos como "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" y "It's a Heartache". El artista no dejó de interactuar con sus seguidores, agradeciendo entre risas su entrega y el ambiente del castillo: "Gracias por venir a todos en este día tan caluroso y yo con pantalones de piel, pero estamos en un castillo muy bonito. ¡Gracias Fuengirola!"

El broche final lo pusieron los aplausos unánimes que despidieron a la cantante y su banda, tras una velada donde música, entorno y público se fusionaron en una experiencia única. Así, el Marenostrum reforzó su compromiso de acercar grandes figuras internacionales a Fuengirola, convirtiendo cada concierto en una noche para el recuerdo.

