Antonio Raíllo: "Es un bochorno; Ferrán piensa que ha pitado y por eso ha chutado"

Palma, 16 ago (EFE).- Antonio Raíllo, capitán del Mallorca, calificó como "bochorno" la situación del segundo tanto en la derrota ante el Barcelona en el estreno liguero (0-3).

"La explicación de Ferran es clara, se piensa que ha pitado y por eso ha chutado. Nuestra sensación es que es un bochorno de partido porque con dos jugadores menos se pierde el espectáculo", explicaba indignado al acabar el choque.

"El balón me da en la cabeza y han pasado diez segundos. Me mareo un poco porque mis dos primeros pasos son levantarme y no puedo, entonces creo que da tiempo más que de sobra para pararlo. Que nos explique porque otras jugadas las para al segundo y esta tarda diez", añadió sobre la acción.

Sobre la expulsión del kosovar Vedat Muriqi, el central consideró que "la pierna va arriba pero es sin más gravedad", mientras que "a Mateu le pillan apoyado y podrían haberle hecho mucho daño".

Respecto a la segunda mitad con dos jugadores menos, el defensa aseguró que solo les quedaba "tirar de orgullo y retarse a sí mismos para dejar la portería a cero" en ese tramo de partido.