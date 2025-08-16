Álvaro García zanja los rumores sobre su relación con Gloria Camila: "Todo bien"

La relación entre Álvaro García y Gloria Camila Ortega lleva meses en el foco de la prensa del corazón. Desde que se oficializó su romance en primavera, ambos se han dejado ver juntos en eventos, vacaciones y rodeados de la familia Ortega Cano, aunque han colocado ciertos límites para proteger su intimidad: "No soy de alardear mi romance", confesó la hija de José Ortega Cano, preocupada por repetir los errores mediáticos del pasado.

Este verano ha sido especialmente intenso. Tras unas semanas marcadas por la tragedia familiar del fallecimiento de Michu, la que fuera pareja de José Fernando Ortega, Gloria Camila se volcó en los suyos en Cádiz. Desde entonces, las imágenes de la pareja disfrutando de la playa y los festivales en Andalucía no han cesado, aunque no han estado exentas de polémica: algún encontronazo puntual captado por cámaras y rumores de crisis, siempre desmentidos por ambos.

Después de unas semanas en la costa andaluza, el cantante ha regresado con fuerza a los escenarios. Preguntado por el equipo de Europa Press sobre su relación con la influencer, fue escueto pero cordial: "Gracias por todo. Todo bien, todo bien", reafirmando que la pareja atraviesa un momento estable pese a las especulaciones.

Sobre sus días en Cádiz, comenta: "Por Cádiz genial. Disfrutando de mi tierra", una referencia a la alegría de compartir música y descanso en el sur, rodeado de familia y amigos. Tras su exitoso concierto en Leganés - enmarcado en las Fiestas de Butarque y el Festival Radiolé -, Álvaro se mostró especialmente agradecido por el recibimiento madrileño: "La verdad es que muy contento. Es la primera vez que estamos por aquí, por Leganés. Yo que estoy actualmente viviendo en Madrid, me han acogido súper bien. Llevamos ya mucho tiempo".

Pese a los comentarios sobre problemas o discusiones en Cádiz, ambos insisten en que forman una pareja que vive las cosas "con normalidad" y que, como dice Gloria, "menudo aburrimiento si una pareja no discute". Por ahora, disfrutan del verano entre conciertos, familia y el deseo explícito de mantener ciertos asuntos lejos del foco mediático, aunque sin dejar de mostrar su complicidad en público.