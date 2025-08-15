Agencias

Un muerto y un herido en un tiroteo atribuido a un ajuste de cuentas en una mezquita en el sur de Suecia

Un joven de 20 años ha muerto y otra persona ha resultado herida este viernes en el sur de Suecia por un tiroteo ocurrido a la salida de una mezquita de la localidad de Orebro, según ha confirmado la Policía local, que de momento entiende el incidente como un ajuste de cuentas entre bandas criminales, desvinculado de la importancia religiosa del lugar.

El primer aviso del incidente ha ocurrido en torno a las 13.45 y ha motivado el despliegue en el lugar de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, según ha informado la Policía de Orebro en su cuenta de la red social X.

"Un hombre de unos 20 años falleció a causa de las heridas sufridas. Se ha notificado a sus familiares", ha hecho saber la Policía, que ha descrito el incidente como un suceso "relacionado con una red criminal".

"La investigación comprende ahora un delito de asesinato, otro de intento de asesinato y delitos con armas con agravante", ha añadido la Policía de Orebro.

