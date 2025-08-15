El PIB de Japón aceleró su expansión al 0,3% en el segundo trimestre

El producto interior bruto (PIB) de Japón registró en el segundo trimestre de 2025 una expansión del 0,3%, acelerando así su crecimiento respecto del 0,1% observado en los tres primeros meses del año, según los datos publicados por la Oficina del Gabinete del Gobierno.

El crecimiento del PIB japonés entre abril y junio reflejó el impacto positivo del rebote de las exportaciones, con un aumento del 2%, después de retroceder un 0,3% en los tres primeros meses de 2025, al tiempo que las importaciones moderaron su expansión al 0,6% desde el 2,9% del primer trimestre.

De su lado, el consumo de los hogares frenó su expansión al 0,1% en el segundo trimestre, la mitad de la expansión observada en los tres meses anteriores, mientras que la demanda pública disminuyó un 0,3% tras caer un 0,2% en el primer trimestre.

En comparación, entre el resto de las principales economías mundiales, el PIB de Estados Unidos creció en el segundo trimestre un 0,7%, mientras que el del Reino Unido aumentó un 0,3% y el de la eurozona un 0,1%.

En el caso de China, la segunda mayor economía del mundo registró una expansión del 1,1% entre los meses de abril y junio de 2025.