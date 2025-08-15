Agencias

El helicóptero rescata a un venezolano de 70 años desorientado cuando hacía una ruta en Soba

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha auxiliado este viernes a un senderista venezolano de 70 años desorientado cuando realizaba una ruta en Incedo, en el municipio de Soba.

El afectado se encontraba con un amigo pero en un punto del trayecto se han separado y se ha desorientado, enriscándose en una zona boscosa.

Una vez localizado, el hombre ha sido izado mediante operación grúa al helicóptero, donde ha sido valorado por el equipo médico, dado que presentaba síntomas de deshidratación.

Posteriormente, una ambulancia convencional del 061 le ha evacuado al Hospital Valdecilla, según informa el Servicio de Emergencias 112.

