Agencias

José Ortega Cano, en su verano más polémico, disfruta de la compañía de su nieta

Por Newsroom Infobae

Guardar

En pleno mes de agosto, con buena parte del mundo del espectáculo aprovechando el calor para escaparse a la costa, José Ortega Cano ha encontrado en Costa Ballena (Cádiz) su refugio estival. El maestro, alejado momentáneamente de sus compromisos en Madrid, aprovecha estos días para descansar, disfrutar del mar y pasar tiempo con sus seres queridos, en un ambiente mucho más tranquilo que el de la capital.

En una de sus salidas, el torero habló brevemente con los medios y desveló cómo lo está pasando junto a su nieta Rocío: "Bien, bien", respondió escueto pero sonriente. Ortega Cano confirmó que seguirá de vacaciones junto a su familia todavía un tiempo y que no tiene fecha fijada para volver a Madrid: "No lo sé exactamente, cuando me canse".

Acompañado de su hijo menor, José María, se le pudo ver paseando en bicicleta por la zona, aprovechando el clima y la calma de la localidad gaditana. Sin agenda a la vista y centrado en disfrutar del día a día, el diestro parece decidido a saborear al máximo el verano y el tiempo en familia antes de retomar su rutina.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abascal lamenta la muerte del senador Uribe y dice que fue asesinado por "plantar cara" al "terrorista" de Petro

Abascal lamenta la muerte del

El Gobierno lamenta la muerte de Uribe y condena la violencia: "Es inaceptable y no tiene cabida en nuestras sociedades"

El Gobierno lamenta la muerte

Montse Tomé: "Me voy feliz y en paz"

Montse Tomé: "Me voy feliz

Los 27 recalcan el apoyo a Ucrania y la presión a Rusia sin concesiones antes de cumbre de Trump y Putin

Los 27 recalcan el apoyo

Trump abre la puerta a que Nvidia venda los chips Blackwell en China si revisa su diseño para empeorarlos

Trump abre la puerta a