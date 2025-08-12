Agencias

El Constitucional de Bolivia establece la obligatoriedad de la paridad de género en los comicios presidenciales

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Tribunal Constitucional de Bolivia ha anunciado este lunes un fallo que establece la obligatoriedad de la paridad de género en las candidaturas a la Presidencia y la Vicepresidencia a partir de las elecciones de 2030.

"En ejercicio de nuestra atribución de hacer cumplir la Constitución y los derechos fundamentales de las mujeres, hemos resuelto que, desde la próxima elección nacional, si la candidatura a la Presidencia es de un varón, la Vicepresidencia debe ser ocupada por una mujer, y viceversa", ha explicado el magistrado Yvan Espada.

Así, ha indicado que el fallo se ampara en varios artículos de la Constitución que consagran la igualdad y la no discriminación, así como el principio de paridad en la política. "Desde el Tribunal Constitucional estamos reivindicando el derecho de las mujeres a la paridad de género en todos los cargos que permiten ejercer poder político", ha agregado.

La decisión llega después de que el diputado Israel Huatari solicitara que la paridad no solo se aplique en la conformación de la Asamblea Legislativa, sino también en el binomio presidencial. No obstante, este requisito no se aplicará a los comicios de este año, que se celebran esta semana (domingo 17 de agosto, con una posible vuelta el 19 de octubre), para "no afectar el proceso electoral en curso".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenido el portero de un local de ocio de la Marina de València tras agredir a un joven

Detenido el portero de un

Detenido en Marruecos un varón de 18 años acusado de tener vínculos con Estado Islámico

Detenido en Marruecos un varón

Los 27 recalcan el apoyo a Ucrania y la presión a Rusia sin concesiones antes cumbre de Trump y Putin

Los 27 recalcan el apoyo

(Previa) El Real Madrid afronta su único ensayo de pretemporada en Austria

(Previa) El Real Madrid afronta

Guterres insta a las autoridades colombianas a garantizar elecciones pacíficas tras la muerte de Uribe

Guterres insta a las autoridades