Antonio Banderas, el gran ausente de la Gala Starlite: el motivo

La Gala Starlite volvió a reunir en Marbella a rostros conocidos del mundo del cine, la música y la sociedad, pero en esta edición hubo una ausencia notable: Antonio Banderas. El malagueño, que precisamente este día cumplía 65 años, no pudo estar presente en el evento benéfico que cada verano reúne a numerosas personalidades.

Su hermano, Javier Banderas, fue el encargado de desvelar la razón de su ausencia ante los micrófonos. "Sí, de verdad, hoy es el cumpleaños de Antonio y bueno, lo que pasa es que hoy está rodando en Londres. Entrará en algún momento por videoconferencia y la verdad que muy bien. Es que como estaba dirigiendo Gipsy, pues se le ha hecho un embudo y bueno, lleva tres películas este verano y no descansa", explicó con una sonrisa.

A pesar de la distancia, Javier aseguró que Antonio estaría "con el corazón" en la gala y que incluso conectarían con él desde el evento para saludarle en directo. El hermano menor del actor también quiso destacar la energía y vitalidad con las que afronta el paso de los años: "Lo lleva muy bien. Ojalá llegáramos todos con esa vigorosidad. No para, está encantado de la vida, con proyectos y con cosas. Es una alegría".

Para terminar, le envió una felicitación pública: "Muchísimas felicidades. Ya lo he hecho por privado, pero que disfrute del rodaje y que disfrute también de la noche como pueda desde allí cuando conecte con nosotros".