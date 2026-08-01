Ataques israelíes dejan siete muertos en Gaza en las últimas 24 horas

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Los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza han matado a siete palestinos en las últimas 24 horas y herido a otros 76 más, según el último balance del Ministerio de Salud del enclave palestino, mientras su homólogo en Cisjordania denuncia una situación crítica sin precedentes en todo el territorio ocupado.

El número total de muertos en Gaza desde el alto el fuego del 11 de octubre ha aumentado a 1.222, y el número de heridos a 4.053, según el balance del Ministerio, dirigido por Hamás. Desde el principio de la guerra de Gaza en octubre de 2023, los ataques de Israel han matado a 73.349 personas y 174.162 han resultado heridas.

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El Ejército israelí se ha limitado a anunciar que sus últimos bombardeos han ido dirigidos contra "cinco depósitos de armas de Hamás que almacenaban fusiles tipo Kalashnikov, artefactos explosivos, lanzadores antitanque, municiones y otros equipos militares".

Según Israel, "uno de los depósitos estaba ubicado cerca del Hospital Shuhada al Aqsa en Deir al Balá".

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina en Cisjordania avisa que su capacidad operativa "atraviesa la fase más peligrosa de su historia, a la luz de la continua agresión israelí en la Franja de Gaza y la escalada de ataques por parte de la ocupación y los colonos en Cisjordania, incluida Jerusalén, además de la asfixiante crisis financiera que enfrenta el Gobierno".

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El ministro de Salud, Mayid Abú Ramadan, entiende que la protección del sistema de salud en Palestina "no es solo una cuestión palestina, sino una responsabilidad legal y moral que recae sobre la comunidad internacional".

"La continua denegación de tratamiento a los pacientes, la prevención del acceso a suministros médicos y los ataques contra instalaciones y personal sanitario constituyen una flagrante violación del derecho internacional humanitario y exigen medidas urgentes que vayan más allá de las declaraciones de condena y se traduzcan en acciones prácticas y eficaces", ha añadido.

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