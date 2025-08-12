Alejandra Rubio, sin palabras tras su dardo a la portada de Alessandro Lequio y su respuesta a Carmen Borrego

El programa 'Vamos a ver' ha arrancado la semana con una de las portadas más comentadas del verano: Alessandro Lequio posando en bañador, imágenes que rápidamente se convirtieron en el foco de debate entre los colaboradores. Alejandra Rubio no ha dejado pasar la oportunidad para lanzar algunos dardos en tono divertido y marcar distancias con el estilo del conde Lequio.

La hija de Terelu Campos, con naturalidad, ha dejado entrever cierta incredulidad sobre la espontaneidad del reportaje: "Conociéndole, a lo mejor es un poco pactadillo, pero no voy a ser como él. Si yo no tengo información de algo, no me la voy a inventar". La colaboradora remató con ironía que Lequio "se ha visto en esta portada y está encantado de conocerse", asegurando que "es lo mejor que le ha podido pasar" en referencia al entusiasmo del tertuliano por las imágenes.

En el plató, se insistió en que Alejandra Rubio calificara el atractivo físico de Lequio. Ella se desmarcó con humor, recordando que "podría ser su abuelo o su padre" y preguntando por qué tenía que decir si le parecía guapo o no, añadiendo que "a lo mejor a ella no le gustan ese tipo de cuerpos".

La influencer ha sido preguntada también por el último comentario de Carmen Borrego sobre las entrevistas y la costumbre de opinar sobre todo el mundo en televisión. Rubio fue clara: "No voy a entrar, yo no he dicho nada. Con mi primo todavía no ha sido el encuentro porque no ha surgido, pero soy una persona que si la insisten mucho no le gusta". Terminó reconociendo que, en este momento, no le apetece hablar de temas relacionados con su hijo y que, tras el programa, prefirió no seguir dando declaraciones a la prensa.