Sibi Montes, emocionada, confiesa cuánto falta para dar a luz a su primer hijo

Por Newsroom Infobae

En uno de los momentos más ilusionantes de su vida, Sibi Montes está a punto de convertirse en madre por primera vez junto a su marido, el abogado sevillano Mateo Ibáñez Pacheco. La hermana pequeña de Lourdes Montes y cuñada de Fran Rivera ha compartido en diferentes ocasiones lo especial que está siendo esta etapa: el nacimiento del bebé será el broche de oro a su reciente matrimonio, celebrado en junio de 2024 tras tres años de relación.

Discreta y dedicada a su carrera como psicóloga y coach, Sibi siempre ha mantenido un perfil bajo a pesar de pertenecer a una familia conocida, pero no ha podido ocultar la emoción ante la llegada de su primer hijo.

A pocos días de dar a luz, ha confesado cómo lleva el final del embarazo: "Bien, bien, ya me queda muy poquito, entonces ya un poquito más molesta, pero la verdad que muy bien, no me puedo quejar de nada". Con sinceridad y naturalidad, revela que está a punto de salir de cuentas: "Ya me queda una semanita nada más. Días, días, ya deseando". Su familia, en especial su hermana Lourdes -que también ha estado embarazada recientemente-, ha sido un gran apoyo en esta etapa, fortaleciendo aún más los lazos entre ambas, que siempre han sido muy unidas.

La futura mamá, que reside en Sevilla y compagina su vida familiar con su trabajo profesional, afronta esta nueva etapa llena de entusiasmo y gratitud, rodeada del cariño de los suyos y del ambiente festivo que vive la familia Montes ante la llegada de su primer hijo.

