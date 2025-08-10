Isco Alarcón sufre una nueva fractura en el peroné izquierdo

Sevilla, 10 ago (EFE).- El mediapunta Isco Alarcón, que sufrió una lesión en el último amistoso de la pretemporada, el disputado por el Betis el sábado en el estadio de La Rosaleda ante el Málaga (3-1), padece "una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo".

El club sevillano ha emitido este domingo un comunicado en el que señala que "tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo" y que "se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto".

"El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso", apunta el Betis en su escrito, en el que no especifica el período de baja, aunque es seguro que se prolongará como mínimo varias semanas.

El malagueño sufrió un golpe en la primera parte en el tobillo izquierdo, el mismo que se operó la pasada campaña, y ya no salió en la segunda, para posteriormente abandonar el estadio con muletas y un fuerte vendaje en la zona afectada.

El conjunto que entrena el chileno Manuel Pellegrini disputará la primera jornada de LaLiga 2025-26 el lunes 18 de agosto en el campo del Elche.