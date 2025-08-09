Uruguay condena el plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza

Montevideo, 8 ago (EFE).- Uruguay condenó de manera enérgica el plan del Gobierno de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza y apuntó que esto representa una "grave violación" al Derecho Internacional y aleja las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica del conflicto.

Así lo indica un comunicado emitido este viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que también expresó su apoyo a la Declaración de Nueva York sobre el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Aplicación de la Solución de Dos Estados.

"La aprobación en el día de hoy por parte del Gabinete de Seguridad de Israel de la ocupación de la ciudad de Gaza representa una grave violación al Derecho Internacional que aleja aún más las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica de este conflicto", dice el documento.

Y añade: "Amenaza, a su vez, con profundizar aún más la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Uruguay expresa la más enérgica condena a estos acontecimientos".

El país sudamericano puntualizó también que la Declaración de Nueva York "representa un paso importante para la construcción de una paz duradera y justa en Medio Oriente", al tiempo que también "busca fomentar un diálogo constructivo que contribuya a la integración regional".

"Uruguay reconoce la importancia de avanzar hacia una arquitectura sólida para "el día después" del conflicto en Gaza. Esta debe contemplar planes concretos para la reconstrucción de la Franja de Gaza y, de manera indispensable, el desarme de Hamás", enfatiza el texto.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave. EFE