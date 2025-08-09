Agencias

Rafa Nadal y Mery Perelló ya son padres de su segundo hijo, Miquel

Por Newsroom Infobae

Guardar

El extenista español Rafa Nadal y su esposa Mery Perelló tuvieron el pasado jueves a su segundo hijo, si bien la pareja ha abandonado este sábado el Hospital Quirónsalud Palmaplanas junto a sus más allegados, según han informado varios medios de comunicación mallorquines.

A diferencia del nacimiento de su primogénito, Rafael, que fue más complejo para Mery Perelló, en esta ocasión la recuperación del parto ha sido más rápida y positiva, permitiendo un temprano regreso a casa. Durante su estancia hospitalaria, solo los familiares directos visitaron al recién nacido, en línea con la habitual privacidad del extenista.

El nuevo bebé ha sido nombrado Miquel como homenaje al padre de Mery Perelló, que en abril de 2023 falleció con 63 años tras una larga enfermedad. La elección de ese nombre muestra el cariño que le tenían, especialmente en esta etapa vital de un Rafa Nadal ya retirado del deporte profesional y que puede dedicarse plenamente a su familia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Corea del Norte retira altavoces en la frontera tras una medida similar por parte de Seúl

Corea del Norte retira altavoces

AEMET mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14, con máximas de más de 42ºC en Tajo, Guadiana y Guadalquivir

AEMET mantiene el aviso por

Víctor Parada renueva con el Alavés hasta 2029 y Asier Villalibre se va cedido al Racing de Santander

Víctor Parada renueva con el

Siria abandona las conversaciones de París con las milicias kurdas-árabes de las FDS

Siria abandona las conversaciones de

Irán expresa preocupación por posible "intervención extranjera" tras el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán

Irán expresa preocupación por posible