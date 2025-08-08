Nico, Yuri y De Luis en la convocatoria del Athletic para visitar mañana al Arsenal

Bilbao, 8 ago (EFE).- Nico Williams, Yuri Berchiche y el 'cachorro' Jon de Luis han sido incluidos por el técnico Ernesto Valverde en la convocatoria del Athletic para la visita de este sábado al Arsenal en Londres (18.00 horas), último amistoso de la temporada del conjunto vasco.

Nico ha entrado en la citación tras no entrenarse el jueves con sus compañeros en la sesión a puerta abierta para los aficionados rojiblancos que llevó a cabo en Lezama el conjunto bilbaíno, mientras que parece confirmarse que los problemas físicos que le obligaron a Yuri a ser sustituido el lunes en Anfield no han ido a mayores.

De Luis, un central zurdo del Bilbao Athletic que fue de lo mejor del Athletic en Anfield, continúa en la dinámica del primer equipo por los problemas de centrales, las bajas de Aitor Paredes, Yeray Álvarez y Unai Egiluz que ha dejado a Dani Vivián como único central específico disponible para Valverde.

La lista de convocados por el técnico para mañana es de 22 jugadores y de ella forman parte también Nico Serrano, Alejandro Rego y Urko Izeta, quienes todavía están por confirmarse como jugadores de la primera plantilla bilbaína para el curso oficial.

No están en la citación, en cambio, ni el tercer portero Mikel Santos ni el sancionado Yeray ni los lesionados Paredes, Egiluz, Beñat Prados y Oihan Sancet. Y tampoco, es de suponer que por decisión técnica, el joven Peiro Canales, Unai Vencedor y Adu Ares. Vencedor y Adu Ares es más que probable que abandonen la plantilla en breve.

La lista de los 22 jugadores convocados por Valverde para medirse mañana al Arsenal en el Emirates Stadium la componen los porteros Unai Simón y Padilla, los defensas Areso, Gorosabel, Lekue, Vivián, De Luis, Yuri y Adama, los centrocampistas Galarreta, Jauregizar, Vesga, Rego y Unai Gómez, y los delanteros Iñaki y Nico Williams, Berenguer, Robert Navarro, Nico Serrano, Guruzeta, Maroan Sannadi e Izeta. EFE