J.D. Vance insiste en que EE.UU. "no tiene planes" de reconocer a Palestina como Estado

Londres, 08 ago (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance reiteró este viernes que su país "no tiene planes" de reconocer a Palestina como Estado y que la prioridad ahora en Gaza es "erradicar" al grupo islamista Hamás.

"No tenemos planes de reconocer el Estado de Palestina. No sé lo que realmente significa reconocer un Estado palestino, dada la falta de un Gobierno funcional allí", dijo Vance en declaraciones a la prensa al inicio de una reunión con el ministro británico de Exteriores, David Lammy, en su casa de campo de Chevening House, al sur de Londres.

"Lo que el presidente (de EE.UU., Donald Trump) ha dejado muy claro son nuestros dos objetivos, que son muy simples ahora. Primero, si ves la situación en Israel y en Gaza, lo que queremos lograr es que Hamás no ataque a ciudadanos inocentes israelíes nunca más, y creemos que eso se debe conseguir con la erradicación de Hamás", agregó.

En segundo lugar, confesó que a Trump le habían "conmovido" las "terribles" imágenes de la crisis humanitaria en Gaza, por lo que buscan asegurarse de que se resuelve ese problema.

"Hemos estado en constantes negociaciones y conversaciones, incluso en las últimas 24 horas, sobre cómo introducir más ayuda en Gaza, sobre cómo solventar este problema humanitario y también sobre cómo poner a Hamás en una posición en la que no puedan continuar amenazando a los ciudadanos y civiles de Israel", explicó.

En este sentido, el vicepresidente subrayó que "queda mucho trabajo por hacer" y existen algunos "desencuentros" sobre cómo lograr estos objetivos compartidos.

Las declaraciones de Vance llegan horas después de que el gabinete de seguridad del Gobierno de Israel diese luz verde, esta madrugada, al plan militar propuesto por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, al norte de la Franja.

En cambio, el vicepresidente estadounidense evitó responder a la pregunta de un periodista de si el presidente Trump había sido avisado por Israel con antelación de sus planes de tomar Gaza: "No voy a hablar de conversaciones privadas entre el Gobierno israelí y el nuestro", dijo.

Vance llegó este viernes al Reino Unido para pasar unos días de vacaciones privadas con su familia, pero el viaje inició con una reunión bilateral con el jefe de la diplomacia británica, David Lammy en Chevening House para estrechar los lazos británico-estadounidenses y abordar los principales asuntos geopolíticos.

"El Reino Unido y los Estados Unidos pueden hacer mucho, creo, para traer una mayor paz y estabilidad al mundo", aseguró Vance.

Del mismo modo, el vicepresidente estadounidense mencionó la intención de abordar también nuevos acuerdos económicos y tecnológicos entre ambas potencias.

