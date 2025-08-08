Homenajean al ciclista español Federico Martín Bahamontes dos años después de su muerte

Toledo (España), 8 ago (EFE).- La escultura del ciclista español Federico Martín Bahamontes, ubicada en el casco histórico de Toledo (centro del país), amaneció este viernes con una corona de laurel como homenaje con motivo del segundo aniversario de su muerte, acaecida el 8 de agosto de 2023.

Según informó este viernes la Fundación Soliss en un comunicado, es el gesto simbólico con el que ha querido rendir homenaje al que ha sido considerado mejor deportista toledano de todos los tiempos, en un año, además, en el que Toledo ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte.

De esta manera, la fundación pretende reforzar el legado del mítico ciclista con este gesto simbólico de depositar una corona de laurel en la escultura que recuerda su figura, que está ubicada en las inmediaciones del Miradero y fue financiada por Soliss en 2018 con el objetivo de rendir tributo eterno a quien llevó el nombre de Toledo a lo más alto del ciclismo internacional.

Bahamontes, apodado 'el Águila de Toledo', fue el primer español en ganar el Tour de Francia (1959) y es recordado por sus gestas deportivas, que incluyen el título de la montaña en las tres grandes rondas ciclistas: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. EFE

