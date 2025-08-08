Encuentran los cadáveres de 6 perros en un contenedor de residuos en la zona El Palmitar de Telde (Gran Canaria)

Los cadáveres de seis perros han sido encontrados este jueves, sobre las 14.10 horas, en el interior de un contenedor de residuos sólidos, situado en la vía GC-80, a la altura de la zona de El Palmitar, en el municipio de Telde (Gran Canaria).

La alerta se dio sobre la citada hora a la sala CECOM de la Policía Local de Telde, en la que una llamada telefónica avisaba de la presencia de varios cadáveres de perros en un contenedor de dicha zona, hasta donde se desplazó una patrulla policial que, una vez en el sitio, detectó un fuerte hedor.

Al aproximarse los agentes y abrir el contenedor, comprobaron la existencia de varios perros envueltos en bolsas de plástico, por lo que posteriormente se personó en el lugar la veterinaria responsable del albergue municipal quien, en compañía de los efectivos, realizó una primera inspección ocular, procediendo a la extracción de los cadáveres para su valoración inicial y a la toma de muestras pertinentes que permitan identificar a los animales y, en su caso, a sus propietarios, según ha informado el Ayuntamiento de Telde en nota de prensa.

La intervención se documentó mediante reportaje fotográfico y se inspeccionaron posibles indicios sobre las causas de la muerte de seis perros adultos de raza catalogada como Potencialmente Peligrosa (PPP), con un peso aproximado de entre 20 y 25 kilos cada uno, presentando lesiones visibles. Según la primera valoración veterinaria, los animales llevaban más de 24 horas muertos.

Una vez finalizada la inspección, se procedió al retiro de los cadáveres para continuar con la investigación, ya que debido a las altas temperaturas, el hedor que desprendían afectaba a los vecinos y representaba un potencial riesgo para la salud pública.

La Policía Local y la Concejalía de Protección y Bienestar Animal, junto a la patrulla del SEPRONA del puesto principal de la Guardia Civil de San Mateo, trabajan de forma conjunta para intentar localizar al autor o autores de "esta masacre", al tiempo que han iniciado las diligencias oportunas para esclarecer los hechos.

Por último, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que cualquier persona que pueda aportar información útil se ponga en contacto con la Policía Local de Telde a través del teléfono 928 13 90 60 o del correo electrónico policialocal@telde.es.