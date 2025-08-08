El fondo BeHappy Investments se hace con el 5% de la 'startup' Kibus Petcare

El fondo español de inversión de impacto --que busca un beneficio más allá del económico-- BeHappy Investments ha adquirido el 5% del capital de Kibus Petcare, empresa que combina tecnología avanzada y nutrición natural para perros, con el objetivo de impulsar su expansión tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Kibus Petcare ha conseguido revolucionar el sector 'pet tech' con un robot de cocina inteligente diseñado para preparar de manera automática y personalizada la cantidad exacta de comida para cada mascota.

El dispositivo, que utiliza ingredientes 100% naturales y sin aditivos, permite a los usuarios programar las comidas de sus perros a través de una aplicación, lo que facilita un control total sobre la nutrición de los animales.

Con la adquisición del 5%, el capital obtenido se destinará a fortalecer áreas clave de la empresa, como el desarrollo de productos, la consolidación de su base de clientes, la mejora del reconocimiento de marca y su expansión comercial.

Según los últimos datos publicados por la Asociación Española de la Industria y el Comercio del sector del Animal de Compañía (AEDPAC), de los que se ha hecho eco BeHappy Investments, el mercado de las mascotas en España generó un volumen de negocio de 2.984 millones de euros en 2024.

En este contexto, Kibus Petcare se presenta, tal y como ha detallado el fondo, "como una marca con un gran potencial de expansión, no solo en el ámbito nacional, sino también en mercados internacionales donde soluciones como la suya aún están en una fase de desarrollo".