Wall Street registra su peor día de Fed desde diciembre

Wall Street analiza los datos del día de la Fed.

Las acciones subieron y los bonos recortaron pérdidas luego de que la Reserva Federal mantuviera las tasas sin cambios y redujera sus previsiones económicas, alimentando las expectativas de una pronta flexibilización monetaria. El dólar subió por quinto día consecutivo.

El S&P 500 se mantuvo cerca de máximos históricos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años se mantuvo prácticamente sin cambios, en el 3,88%.

El Comité Federal de Mercado Abierto votó el miércoles, por 9 a 2, mantener la tasa de referencia entre 4,25% y 4,5%, rango que ha sostenido en todas sus reuniones del año. Los gobernadores Christopher Waller y Michelle Bowman votaron en contra de la decisión, a favor de un recorte de un cuarto de punto.

“Aunque las fluctuaciones de las exportaciones netas siguen afectando a los datos, los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad del año”, afirmaron los responsables en un comunicado tras la reunión. La Fed había calificado anteriormente el crecimiento como “a un ritmo sólido”.

La atención se desplazará a la conferencia de prensa de Jerome Powell, programada para las 14:30 en Washington. Con la avalancha de datos que se espera antes de la reunión de septiembre, el presidente de la Fed podría optar por dejar abiertas sus opciones hasta que haya más claridad sobre la dirección de la economía.

El producto interno bruto ajustado a la inflación aumentó un 3% anualizado en el segundo trimestre. Pese al sólido ritmo trimestral, el crecimiento promedio del primer semestre fue de 1,25%, un punto porcentual menos que en 2024. El gasto de los consumidores avanzó un 1,4%, el crecimiento más moderado en trimestres consecutivos desde la pandemia.

La atención en el mercado pronto se centrará en cuánto planean gastar los gigantes Microsoft Corp. y Meta Platforms Inc. para mantenerse al día con competidores como Alphabet Inc. y Amazon.com Inc., que están construyendo infraestructura y software para impulsar las aplicaciones de inteligencia artificial.

El S&P 500, que viene de su mejor racha de ganancias desde 2020, está a punto de entrar en lo que históricamente ha sido su periodo más difícil del año.

En las últimas tres décadas, el índice de referencia ha registrado sus peores resultados en agosto y septiembre, con una pérdida media del 0,7% en cada mes, frente a una ganancia media del 1,1% en los demás meses, según datos recopilados por Bloomberg.

Aunque es probable que las acciones no hayan alcanzado su máximo este año, vemos un potencial alcista limitado, dados los múltiplos históricamente altos a los que cotizan las acciones líderes del mercado, según Chris Brigati, de SWBC.

“Estamos entrando en un periodo estacional de debilidad para el mercado, lo que sugiere que podría producirse un retroceso en otoño antes del próximo movimiento alcista de las acciones en 2026”, afirmó.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,2% a las 14:03, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,3%.El Dow Jones Industrial Average apenas varió.El índice MSCI World apenas varió.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,1%.El índice Russell 2000 subió un 0,7%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,4%.El euro cayó un 0,6% hasta US$1,1483La libra esterlina cayó un 0,4% hasta US$1,3291El yen japonés cayó un 0,2% hasta 148,81 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin se mantuvo prácticamente sin cambios en US$117.453,51El ether subió un 0,5% hasta US$3.782,9

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,34%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años apenas varió, situándose en el 2,71%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años descendió tres puntos básicos hasta el 4,60%.El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años apenas varió, situándose en el 3,88%.El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 4,89%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 1,5% hasta US$70,25 el barril.El oro al contado cayó un 0,8% hasta US$3.300,54 la onza.

