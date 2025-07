Wall Street sigue al alza tras sólidos datos de confianza del consumidor

Market information displayed inside The Tokyo Stock Exchange (TSE) building, operated by Japan Exchange Group Inc. (JPX), in Tokyo, Japan, on Wednesday, April 9, 2025. Japanese stocks tumbled as concerns about US trade tariffs and wild swings on Wall Street sapped investor confidence, while the yen extended its rally.

(Bloomberg) -- Los operadores de Wall Street impulsaron las acciones hacia nuevos máximos históricos, mientras la atención se centraba en los resultados corporativas y los datos económicos para justificar las valoraciones elevadas. El dólar alcanzó se apreció a su mayor nivel en cinco semanas. Los bonos subían.

Aunque las alzas de las acciones se han desacelerado en los últimos días, el S&P 500 está a punto de alcanzar su séptimo récord consecutivo, lo que marcaría su racha más larga desde 2021.

El índice se mantuvo cerca del umbral de 6.400 tras la publicación de datos de confianza del consumidor mejores de lo previsto. Si bien las ofertas de empleo disminuyeron, se mantuvieron en un nivel que indica una demanda de trabajadores en general estable.

“En general, fue una ronda mixta de datos que hizo poco para desafiar significativamente la acción de precios o la narrativa macro”, señaló Ian Lyngen, de BMO Capital Markets.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro caían antes de una venta de US$44.000 millones en instrumentos a siete años. El dólar ganaba terreno frente a todas las divisas de los países desarrollados, y el índice de la moneda estadounidense se encamina hacia su mejor mes de 2025.

El miércoles, la Reserva Federal debería mantener las tasas de interés sin cambios, mientras que las cifras de crecimiento e inflación reforzarían la imagen de una economía boyante.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que era probable que se produjera una prórroga de 90 días de la tregua comercial con China.

Un alto funcionario chino reiteró el compromiso con un desarrollo “saludable” con las empresas estadounidenses durante una reunión con una delegación de ejecutivos de empresas estadounidenses, entre las que se encontraba Apple Inc.

“Los recientes avances en las negociaciones comerciales con socios importantes como Japón y la UE dan a las empresas una pizca de claridad y permiten a los inversores pasar a otros temas, como los beneficios y los fundamentos del mercado”, afirmó Carol Schleif, de BMO Private Wealth.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,1% a las 10:05 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,3%El Dow Jones Industrial Average registró pocos cambiosEl Stoxx Europe 600 subió un 0,5%El índice mundial MSCI registró pocos cambiosEl índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cayó un 0,2%El índice Russell 2000 subió un 0,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,3%El euro cayó un 0,5% a US$1,1535La libra esterlina cayó un 0,3% a US$1,3316El yen japonés cayó un 0,1% a 148,71 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subió un 0,3% a US$118.335,55ether subió un 0,6% a US$3.812,46

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cuatro puntos básicos hasta el 4,37%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 2,71%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó un punto básico hasta el 4,64%.El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayó tres puntos básicos hasta el 3,90%El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años cayó cinco puntos básicos hasta el 4,91%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1,2% a US$67,52 el barrilEl oro spot registró pocos cambios

Nota Original: Stocks Hold Gains After Consumer Confidence Data: Markets Wrap

