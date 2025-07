Familias numerosas celebran la retribución del permiso por cuidado de hijo y piden una semana más por nacimiento

15/07/2025 Un hombre con un carrito de bebé, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). Los nacimientos en España han descendido un 38% desde 2008, convirtiéndose en la tercera mayor caída de la Unión Europea solo detrás de Letonia (41%) y Grecia (40%). Los datos han sido publicados el 11 de julio por Funcas con motivo del Día Mundial de la Población y revelan que la natalidad ha disminuido en 22 de los 27 países de la UE en los últimos 17 años. Alemania es la única ran economía que registra un crecimiento positivo con un 2%. SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha calificado de "positivo" que el Gobierno "por fin" vaya a retribuir dos semanas de permiso por cuidado de hijo hasta que este cumpla 8 años y que amplíe de 16 a 17 semanas el permiso por nacimiento, aunque pide "una semana más" para las familias numerosas, es decir, para aquellas con 3 ó más hijos.

"El Gobierno cumple, por fin, con la remuneración del permiso por hijos, una medida que tenía que estar aprobada hace un año y que es una necesidad acuciante de las familias", ha celebrado la FEFN en declaraciones a Europa Press.

Hace unos días, la federación advirtió del "problema" que tienen las familias en estas fechas previas a las vacaciones, para poder atender a sus hijos, y pedían al Gobierno "la aprobación urgente" de los permisos remunerados para poder darles "una solución real, al alcance de todos los padres y madres".

"Las familias ya no pueden estirar más los días de vacaciones y los permisos no remunerados, las 8 semanas actuales son una medida irreal para la mayoría de los trabajadores, que no pueden permitirse coger días que se van a descontar de la nómina, según una encuesta de la FEFN", avisan.

De acuerdo con este sondeo, realizado a 1.800 familias numerosas, "solo un 7%" ha pedido este permiso de 8 semanas no retribuidas y "un 5% lo ha disfrutado" y la mitad de los que no se han acogido a él (un 50%) explica que ha sido por razones económicas, "porque no pueden permitirse" prescindir de una parte del salario.

Por otra parte, sobre la ampliación del permiso por nacimiento, a la FEFN le parece "positivo" que se amplíe, pasando de 16 a 17 semanas, según ha anunciado el Gobierno, "para que los padres y madres puedan pasar más tiempo con su nuevo hijo", si bien, piden que las familias numerosas puedan disfrutar de una semana adicional por sus circunstancias particulares.

"Desde la FEFN seguimos reclamando que se reconozcan las necesidades especiales de las familias numerosas, lo que supone ampliar el permiso en una semana más por cada progenitor, ya que a las necesidades de cuidados de ese bebé se unen las que tienen el resto de los hijos", han explicado desde la federación.