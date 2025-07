Edurne hace balance de sus 20 años en la música y revela qué le queda por hacer

01/07/2025 Edurne celebra 20 años de carrera musical EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Edurne está de celebración. La cantante cumple 20 años en el mundo de la música -que va a conmemorar con una gira de conciertos- y, en una entrevista exclusiva con Europa Press, se sincera sobre cómo ha cambiado su vida desde que se dio a conocer en 'Operación Triunfo 4' en 2005, haciendo balance de su carrera y revelando qué sueño le queda por cumplir. Además, nos ha contado cómo se organiza para compaginar sus compromisos profesionales con su vida personal en Florencia al lado de David de Gea, y ha revelado si se plantean aumentar la familia y dar un hermanito a su hija Yanay, de 4 años.

- CHANCE: 20 años en la música no es algo fácil de conseguir. ¿Qué valoración haces?

- EDURNE: Pues mira, estoy feliz, súper contenta, preparando esta gira maravillosa y celebrando esos 20 años, que al final es fuerte decirlo, ¿no? Empiezas en este mundo, nunca sabes si va a ir bien, si va a ir mal... Entonces, es verdad que poder decir que han pasado 20 años, tan rápido, es como guau. Y feliz de poder celebrarlo con toda mi gente, con la música, haremos como unos viajes recordando muchos temas, pero muy feliz de poder estar encima del escenario después de tanto tiempo.

- CH: 20 años que supongo que con rosas y espinas, por ejemplo, ¿qué es el obstáculo mayor con el que te has encontrado, al que te has tenido que enfrentar?

- EDURNE: He tenido muchos altibajos, antes de mi anterior disco, 'Catarsis' tuve como cinco años de reflexión, porque no sabía qué hacer, no sabía si seguir, pero es verdad que es mi pasión, siempre me he querido dedicar a esto, estar encima de un escenario me da la vida, y ahora estoy feliz.

- CH: ¿Y de lo que más orgullosa estés de estos 20 años?

- EDURNE: Pues de poder decir que llevo 20 años encima de un escenario y puedo seguir con mi música, con mi público, con mi gente, disfrutando. Sigo creando, preparando próximo disco, próximos temas, o sea, poder seguir trabajando en la música, creo que para mí es, después de tanto tiempo, mi mayor triunfo. Yo he tenido la suerte de trabajar muchísimo, o sea, cuando empiezas en esto nadie te asegura nada. Y yo me he dado cuenta que no solamente musicalmente, sino que la vida me ha dado otras oportunidades de poder trabajar en otras cosas que yo desconocía o que pensaba que no iba a ser capaz, o que no me iban a gustar. Y he descubierto un mundo, como por ejemplo la televisión, que me gusta mucho, he hecho musicales, he estado en Eurovisión, o sea, que he tenido muchas cosas en estos 20 años de experiencias maravillosas.

- CH: Claro, es que a Edurne lo que tendríamos que decirle es, ¿qué no has hecho?

- EDURNE: Bueno, hay cosas que todavía me faltan, yo soy una persona que me gusta mucho poder hacer cosas nuevas, me gusta, es una mujer de retos, siempre lo he dicho, quiero aprender, quiero seguir curtiéndome como artista. Una de las cosas que siempre digo, y que yo creo que cada vez está más cerca, que creo que podremos hacer, es ir a Latinoamérica, tengo mucha gente que a través de redes sociales me escribe desde allí, desde Argentina, de México, Paraguay, es un montón de sitios, diciéndome cuando vienes aquí de concierto, es algo que sé que me gustaría hacer, y a ver si pronto podemos cumplirlo.

- CH: ¿Cómo lo llevarías ahora siendo madre?

- EDURNE: Me la llevo, ahora que es tan chiquitita, que de momento no tiene cole, si pudiera hacerlo pronto, me la llevo, sí, sí, claro. Pero bueno, y si no, al final es trabajo, y bueno, sería una temporada dedicada a la música, y luego vuelvo, o sea, que al final, también mientras hay cole, yo me organizaría de alguna manera, tengo a mis padres, que son maravillosos. Al final es organización, y si organizas bien, te da para hacerlo todo.

- CH: ¿Yanay qué tal?

- EDURNE: La niña preciosa, la niña está, pues mira, cuatro años ya, le encanta la música también, le encantan mis canciones, las canta que te mueres, o sea que... se ha pasado muy rápido, cuatro años ya.

- CH: Y evidentemente lo que queremos es que nuestros hijos sean felices. Eso por encima de todo. Pero, siendo realista, ¿qué prefieres? ¿Futbolista o cantante, la niña? Si tuvieses que elegir.

- EDURNE: Yo no tengo que elegir, lo tiene que hacer ella. A mí, se dediquee a lo que se dedique me va a hacer feliz. Porque si es futbolista, súper feliz. Y si es cantante, feliz. Y si es ingeniera, feliz. Y si es lo que quiera ser, es que es verdad. Pero sí quiero que la música esté ahí. No sé si aprender a tocar algún instrumento o algo, pero sí que quiero que lo tenga presente en su vida.

- CH: Echando la vista atrás, ¿en tu carrera has pasado por algún momento incómodo?

- EDURNE: Pues ya sabes, una niña guapísima, jovencísima. Sí, de hecho, además, tengo una canción hablando un poco de eso A los 19 años, yo era muy jovencita, era bastante inocente. Entras en una compañía, te dejas guiar por toda la gente... Ponte un poquito más cortita esta falda o ponte no sé qué. Esas cosas que antes estaban como... Que no entraba parte de la normalidad, pero sí que era como más común y nadie se escandalizaba ni se extrañaba. Y con esto, con muchas cosas. Hace años, había cosas que las ves hoy en día y dices... Dios mío, ¿cómo podíamos permitir esto? Pero sí, sí es verdad que, sobre todo a nosotras las mujeres siempre se nos ha exigido muchísimo más a nivel de vestuario, de las coreografías, de la imagen, de no sé qué cosa que a los hombres no ha sido tanto así. Pero bueno, es verdad que yo llevo ya años haciendo lo que me da la gana, como me da la gana y así seguiré.

- CH: ¿Y la tele, qué tal?

- EDURNE: La tele, fenomenal, estoy feliz, estoy contenta. Estoy ahora mismo en 'La Voz Kids', que no lo puedo disfrutar más. O sea, con los niños, tanto arte, tanto talento, verles la ilusión, yo que tengo esa empatía con ellos, porque yo también empecé muy pequeñita, con nueve años, entonces es maravilloso, es que lo disfruto y lo valoro mucho. Si fuera por mí, daría a todos, pero claro, estamos haciendo ahí un concurso y hay que ir seleccionando.

- CH: ¿Qué tal con tus compañeros?

- EDURNE: Muy bien, son maravillosos, estoy feliz. Estamos Orozco, Ana Mena y Luis Ponsi. Y, de verdad, creo que hemos hecho una piña entre nosotros, hemos congeniado tan bien, que luego eso creo que al final se refleja cuando lo veis también en el programa, pero estoy feliz. Antonio Orozco es maravilloso, o sea, de verdad que para mí es un descubrimiento, porque sí que habíamos coincidido en premios, en eventos, pero lo típico que al final tampoco compartes tanto tiempo con él, es que es una bellísima persona, tiene un corazón que es que no le cabe en el pecho. Ana ha sido otro descubrimiento, es de verdad súper buena gente, maravillosa, súper cariñosa con los niños.

CH: ¿Cómo compaginas tu carrera profesional con tu vida en Florencia con David?

EDURNE: Yo vivo aquí, voy y vuelvo a Italia. David también va para arriba y para abajo, y nos vemos mucho. Todos los meses nos vemos, es verdad que no todo el mes, tiene su trabajo, yo tengo el mío. Nos vemos mucho y David feliz de ver mis éxitos, de ver cómo voy consiguiendo cosas y yo al igual con él. Yo creo que al final a base también de unas relaciones, ese cariño, ese respeto, admiración mutua de cada uno. Yo creo que es lo más bonito que puedes hacer por tu pareja, apoyarla en su trabajo y no sé, ser feliz con todo lo que va consiguiendo.

CH: ¿Tenéis planes de aumentar la familia?

EDURNE: De momento no hay tiempo, me falta tiempo para hacer cosas, imagínate. Ya se verá, se verá en un futuro, pero de momento estamos súper bien así. Es que me siento feliz, me siento completa, porque es verdad que estamos preparando unos conciertos tan bonitos, que más que concierto yo le llamaría experiencia. Quiero que la gente se vaya de ahí viendo algo único y que se lleven ese recuerdo al igual que yo me lo voy a llevar.