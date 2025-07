Alessandro Lequio reacciona a la confesión de Ana Obregón sobre su infidelidad: "Fui el villano favorito de 1994"

23/07/2025 Alessandro Lequio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

A raíz de la infidelidad (doble) de Andy Byron y Kristin Cabot a sus respectivas parejas destapada 'gracias' a la kiss cam durante el concierto de Coldplay en Boston y que se convirtió en viral en pocas horas, provocando el fin del matrimonio del CEO de Astronomer y su dimisión fulminante de la compañía tecnológica, han sido varios los rostros conocidos que han relatado si alguna vez han vivido una situación parecida.

Una de ellas, Ana Obregón, que con la espontaneidad que la caracteriza ha rememorado en 'Y ahora Sonsoles' la deslealtad de Alessandro Lequio con la azafata de avión Silvia Tinao que desató su separación del italiano cuando su hijo Aless tenía 2 años, revelando detalles hasta ahora desconocidos de cómo pilló 'in fraganti' a su entonces pareja con las 'manos en la masa'.

"Yo presentaba '¿Qué apostamos?' y un día me encontré a una amiga de hace años que me comentó que veía mucho al padre de mi hijo donde ella vivía. Me dijo que siempre lo veía entrar a las 8 en esa urbanización. Yo pensé que iría a alguna reunión, pero le pedí que si volvía a verlo, me llamara", ha recordado, añadiendo que así fue poco después.

"Me puse muy nerviosa, cogí el coche y al llegar subí a casa de mi amiga y lo vi a través de la ventana con unos anteojos" ha confesado sin perder la sonrisa, asegurando que decidió plantarse en el domicilio de la azafata para enfrentarse a Lequio: "Llamé a la puerta y me abrió la tipa. Le dije 'que salga el padre de mi hijo'. Me contestó que no estaba y le respondí: 'eres una mentirosa'. La insulté. Él estaba escondido" ha confesado, dejando claro que aunque esta traición le dolió mucho y significó su ruptura definitiva, prefirió llevarse bien con el italiano por su hijo.

Lejos de molestarle que Obregón haya hecho público con todo lujo de detalles cómo fue su infidelidad, el colaborador de 'Vamos a ver' ha reaccionado con sentido del humor ante las cámaras: "Gracias por el recordatorio, se me olvidaba que fui el villano favorito de 1994" ha expresado entre risas. "Tengo muy buena relación con Ana" ha asegurado, confirmando así que como ha dicho la bióloga siempre han estado muy unidos por su hijo Aless a pesar de su deslealtad.