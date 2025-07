La representante de Yala Nafarroa, tras su "espontáneo" grito de apoyo a Palestina: "Tenía que decirlo"

Los representantes de la plataforma Yala Nafarroa con Palestina, que han lanzado este domingo el chupinazo de los Sanfermines de 2025, han expresado su emoción tras prender la mecha de inicio de las fiestas y, Lidón Soriano, una de las protagonistas, que se ha salido de las palabras protocolarias para expresar su apoyo a Palestina, ha afirmado que "tenía que decirlo".

"Stop Genocide. Free Palestine", ha gritado Lidón Soriano desde el balcón de la plaza Consistorial ante una plaza abarrotada, después de haber lanzado el tradicional mensaje de 'Iruindarrak! Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!' junto a su compañero de la plataforma Eduardo Ibero Albo. Ambos, de la mano de Dyna Kharrat Juanbeltz, también integrante del colectivo, han prendido la mecha del cohete.

Lidón Soriano, que a continuación ha gritado también "Viva Palestina libre", ha afirmado que la inclusión de estas expresiones tras las palabras tradicionales ha sido algo "espontáneo".

Aunque el decreto de Alcaldía que regula el acto no permite expresar ningún otro fragmento añadido a las tradicionales palabras, Lidón Soriano ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, visiblemente emocionada, que el mensaje añadido "no está hablado por la plataforma, ellos no lo sabían, pero yo tenía que decirlo".

"He pensado en todos mis amigos y amigas que están allí, en tantísimas personas, tantísimos niños asesinados, y que todo esto va por ellos y ellas, y para que por favor se detenga el genocidio", ha indicado.

Según ha señalado "han sido más de 20 años yendo a Palestina", y "los palestinos siempre dicen 'tú eres más palestina que algunos palestinos'" o 'eres la embajadora, nuestra embajadora'. "Entonces a mí eso me llega", ha manifestado.

Por su parte, Dyna Kharrat ha corroborado que el mensaje añadido "ha sido espontáneo", y aunque "hemos tenido que soplar para que se encienda" el cohete -ya que han tardado unos segundos en que prendiera la mecha-, están "muy contentas". En referencia a los pañuelos palestinos que portaban, ha remarcado que "todos los símbolos que podamos usar para que llegue el mensaje a todas partes, los hemos utilizado".

Preguntada si el momento lo ha vivido tal y como lo había imaginado, ha respondido que "no sabía que esperarme, la verdad". "Ha sido mejor, ha sido mejor", ha indicado, tras calificar la experiencia como "irrepetible". "Es un regalo, es un honor para mí. Y muy agradecida, la verdad", ha manifestado.