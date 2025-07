Trump celebra la aprobación de su "gran y hermosa ley" y afirma "odiar" a los miembros del Partido Demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este jueves la aprobación en el Congreso de su "gran y hermosa ley", un ambicioso proyecto fiscal con inversiones en seguridad y recortes a la sanidad, en un evento en Iowa en el que también ha afirmado "odiar" a los miembros del Partido Demócrata y ha atacado al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani.

"No podría haber mejor regalo de cumpleaños para Estados Unidos que la fenomenal victoria que hemos logrado hace unas horas, cuando el Congreso ha aprobado la 'gran y hermosa ley' para hacer grande de nuevo a Estados Unidos", ha asegurado en la víspera del 4 de julio --Día de la Independencia en el país norteamericano--, sobre la nueva legislación que aumentará el gasto militar y en vigilancia de la inmigración a costa de recortes en sanidad y un incremento de 3.300 millones de dólares (2.800 millones de euros) sobre el déficit en diez años, según estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso.

El mandatario ha arremetido en su discurso contra los miembros del Partido Demócrata, que votaron unánimemente en contra de su agenda política. "Creo que lo utilizaremos en la campaña de las elecciones de mitad de mandato, porque tenemos que derrotarlos", ha afirmado en el evento, en declaraciones recogidas por CNN.

"Ellos no votaron (a favor) solo porque odian a Trump", ha señalado antes de reconocer que "yo también los odio (...)". "No los soporto, porque realmente creo que odian a nuestro país".

TRUMP TACHA A MAMDANI DE "LUNÁTICO MARXISTA"

El inquilino de la Casa Blanca ha aprovechado también el evento para atacar al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, calificándolo como "un comunista del más alto nivel" que "quiere destruir Nueva York".

"Yo amo Nueva York y no vamos a dejar que lo haga", ha prometido desde Des Moines, capital de Iowa, según ha recogido el portal de noticias The Hill. "Las generaciones de estadounidenses que nos precedieron no derramaron su sangre solo para que pudiéramos entregar nuestro país a lunáticos marxistas en vísperas de nuestro 250º aniversario", ha añadido Trump.

"Como presidente de Estados Unidos, proclamo aquí y ahora que Estados Unidos nunca será comunista de ninguna manera, forma o modo, y eso incluye a la ciudad de Nueva York", ha afirmado.

Este nuevo ataque de Trump contra Mamdani ha llegado dos días después de que amenazase con arrestar al demócrata, quien denunció "un ataque a nuestra democracia" y "un intento de enviar un mensaje a todos los neoyorquinos que se niegan a esconderse en las sombras: si alzas la voz, vendrán a por ti".

Mamdani rechazó entonces lo que tachó de "intimidación", asegurando que "los votantes lo rechazarán rotundamente en noviembre", mes en el que se celebrarán unos comicios para los que se postula como favorito.