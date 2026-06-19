Rusia se hace con otra localidad de Donetsk y constata su avance en el este de Ucrania

El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk (este) a medida que constata su avance en zonas del este de Ucrania, donde sigue adelante con la invasión iniciada en febrero de 2022

El Ministerio de Defensa ha indicado en un comunicado que durante la última jornada "ha sido liberada la localidad de Yurkovka, en la República Popular de Donetsk" gracias a las acciones realizadas por el Ejército, que durante la semana pasada "avanzaron hacia el interior de las defensas enemigas" y tomaron otras dos localidades.

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Durante los enfrentamientos para hacerse con el control de la zona, las tropas rusas "infligieron daños a cinco brigadas mecanizadas, una brigada de infantería motorizada, una unidad aeromóvil, otra de artillería y otra de asalto de montaña", según recoge el texto. Además, también han destruido baterías de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Rusia ha cosechado durante los últimos meses avances territoriales significativos en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

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Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.