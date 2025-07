Laura Matamoros, cortante, se desmarca del vídeo de su primo Carlo Costanzia gritando a las puertas de la cárcel

La revista Tapas ha celebrado este lunes la II edición de los Premios T del Vino en Forbes House y, entre los asistentes, Laura Matamoros, que lejos de salir en defensa de su primo Carlo Costanzia -su madre, Marian Flores, es hermana de Mar Flores- por la polémica desatada tras la publicación en sus redes sociales de un vídeo felicitando a gritos en compañía de Alejandra Rubio a su hermano Pietro Costanzia por su cumpleaños a las puertas de la cárcel de Turín en la que cumple condena junto a su hermano Rocco por intento de homicidio, se ha mostrado de lo más cortante cuando le hemos preguntado por este asunto.

"Yo no voy a hablar de esto. Cada uno tiene su opinión, yo mi opinión me la guardo, me lo vais a respetar" ha afirmado tajante, añadiendo que aunque Carlo está en su derecho "en contar lo que él considere, desde luego libertad de expresión", "sinceramente yo aquí me mantengo al margen".

Incómoda, Laura ha revelado que, al igual que el primo de Alejandra, José María Almoguera, ella tampoco ha visto aún al pequeño Carlo Jr., que está a punto de cumplir 7 meses: "No, todavía no, no le conozco todavía no, pero tengo que conocerle cuanto antes. Me llaman por ahí, así que me tengo que ir" ha zanjado esquiva, evitando entrar en detalles sobre cómo es su relación con Carlo y con la hija de Terelu Campos.

Cambiando de tema, la influencer ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que está de nuevo enamorada, y ha asegurado que el empresario catalán Toni Serra es tan solo un amigo. "Es que lo digo siempre, por cada amigo que me veáis ya lo pongáis como ilusión, me parece ridículo. No se ve absolutamente nada, así que entrar al trapo ya de todo esto me parece sin más. Tengo amigos igual que tengo amigas" ha sentenciado, confesando que "Laura Matamoros está soltera y disfrutando de uno mismo y pasando tiempo con uno mismo que también es importante".

Por último, la hija de Kiko Matamoros ha reaccionado entre risas al 'mosqueo' de su hermana Anita Matamoros con la prensa al verse eclipsada por la llegada de Victoria Federica a un evento: "No lo he visto, pero todos tenemos sentido del humor. No sé, tendría que ver la situación. Pero me tengo que ir porque es que tengo que presentar un premio y no llego".