Erdogan tacha de "provocación" la publicación de una caricatura de Mahoma en una revista satírica

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha descrito como una "provocación flagrante" la publicación de una caricatura del profeta Mahoma y ha tachado de "inmorales" a sus responsables, horas después de que cuatro personas fuesen detenidas por un presunto delito de insultos sobre los valores religiosos.

"Desde el día en que la nación turca fue honrada por el islam, se ha distinguido por su amor al profeta", ha esgrimido Erdogan en un encuentro con miembros de su partido en el que ha apelado a los valores religiosos como intrínsecos de Turquía, tal como ha venido haciendo desde que ascendió al poder.

El presidente ha prometido que no tolerará "insultos" frente a símbolos del islam, lo que implica la "flagrante provocación" que, a su juicio, representa la caricatura publicada en 'Leman' y que ha implicado cargos tanto para su autor, Dogan Pehlivan, como para otros responsables de la revista.

"Los responsables rendirán cuentas. Seguirtemos el caso. Mientras gobierne este país, no permitiremos que nadie insulte nuestros valores sagrados", ha proclamado Erdogan, que acto seguido ha instado no obstante a no cegarse por la "ira" para no caer en este tipo de "provocaciones", informa el diario 'Daily Sabah'.

Erdogan se ha sumado de esta manera a los reproches que ya habían expresado previamente el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, y el de Justicia, Yilmaz Tunc, quienes al igual del presidente justificaron las detenciones en aras del respeto a los valores religiosos que consideran ligados a Turquía.