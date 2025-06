Rachel Valdés, al margen del duro testimonio de Ivet Playà, evita dar la cara por Alejandro Sanz

Alejandro Sanz está envuelto en la polémica desde que una fan llamada Ivet Playà hizo pública a través de sus redes la relación sentimental que tuvieron poco después de que el cantante rompiese con Rachel Valdés, cuando ella acababa de cumplir la mayoría de edad. Dolida y decepcionada, esta joven acusaba al artista de actitudes "moral y humanamente inaceptables" y definía su experiencia a su lado como una "pesadilla".

Lejos de quedarse ahí, y después de que trascendiese que el motivo de su ataque sería que Alejandro se negó a darle 600.000 euros para poner en marcha dos negocios, Ivet se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' y definía al madrileño como un "depredador sexual", confesando que la había hecho sentirse "sucia, utilizada y humillada" cuando su amistad dio paso a una historia de amor cuando empezó a trabajar para él.

Mientras se apunta a que Sanz ha puesto el asunto en manos de sus abogados y podría demandar a su fan por injurias y calumnias y un presunto delito contra su honor -además de una posible extorsión, ya que esta chica habría dado el paso de hablar después de que el ex de Raquel Perera se negase a darle la elevada cantidad económica que exigía a cambio de su silencio-, el cantante de 'Corazón partío' se mantiene alejado del foco mediático.

Sin embargo, sí ha roto su silencio a través de sus redes sociales, donde además de agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores en este complicado momento, ha dejado claro que "nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten el respeto de manera tan ruin". "Voy a defender la verdad por encima de todo. No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico. Claro que siento vergüenza cuando exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás" ha asegurado.

Una polémica de la que Rachel Valdés, con la que rompió poco antes de iniciar su relación con Ivet en 2023, no quiere saber nada. Lejos de salir en defensa de Alejandro en su reaparición ante las cámaras, la artista cubana ha dado la callada por respuesta, sin revelar si ella conocía a esta fan y si le ha sorprendido el testimonio de esta joven sobre cómo la trató Sanz.