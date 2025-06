Tamara Falcó e Íñigo Onieva, más unidos que nunca tras darse un descanso en sus planes para convertirse en padres

A punto de cumplir su segundo aniversario de boda con Íñigo Onieva -el próximo 8 de julio - Tamara Falcó se ha sincerado en una entrevista en la revista 'InStyle' sobre sus planes para convertirse en padres. A corazón abierto, la marquesa de Griñón desvela la importante decisión que ha tomado, que no es otra que "darse un descanso" e interrumpir el proceso de fertilidad natural que estaba siguiendo desde poco después de darse el 'sí quiero' para cumplir su sueño de quedarse embarazada.

"Tras probar diferentes métodos he decidido darme un descanso, porque me encuentro saturada. Me estaba afectando" reconoce, dejando el tema de su maternidad en manos de Dios ya que, aunque "es una bendición y soy muy niñera", reivindica que "puedo sentirme realizada en la vida sin ser madre".

Y así lo ha demostrado reapareciendo radiante este martes en el Teatro Real junto a Íñigo y a su madre, Isabel Preysler, para disfrutar del estreno de la ópera 'La Traviata'. Derrochando elegancia con un favorecedor y veraniego vestido con estampado de florecillas en varios colores, Tamara se ha dejado ver de lo más sonriente y enamorada de su marido, aunque ha evitado pronunciarse sobre su decisión de interrumpir el proceso en el que estaba inmersa para quedarse embarazada.

Tampoco ha querido revelar si celebrarán de alguna manera especial su segundo aniversario como marido y mujer, al igual que Onieva, que fiel a su discreción ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa. Hace unos días el empresario concedía una entrevista al diario 'El Mundo' en la que se mostraba orgulloso de la marquesa, destacando su apoyo en sus proyectos profesionales y confesando que su pasión por la gastronomía es una de las cosas que más les ha unido. Un tema sobre el que ha guardado silencio ante la atenta mirada de Tamara y de Isabel.