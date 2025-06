Susana Molina zanja la polémica por la filtración de Anabel Pantoja de su vestido de novia

Todavía en una nube de felicidad tras su romántica boda con Guillermo Valle el pasado 13 de junio, Susana Molina ha reaparecido este miércoles en la première de la última película de la saga Jurassic Park, 'Jurassic World: El renacer' que ha tenido lugar este miércoles en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid.

Como nos ha contado, su luna de miel tendrá que esperar "para noviembre o enero", ya que en verano es una incondicional de destinos costeros como Mallorca, escapándose de Madrid y sus altas temperaturas "todo lo que pueda". "Tengo un poco de depresión post-boda porque al final, un año entero preparándolo y en un día se acaba" ha confesado, asegurando que por el momento el balance de sus dos semanas casada es inmejorable.

Su 'sí quiero' se vio enturbiado por el 'desliz' de Anabel Pantoja al compartir en redes sociales una imagen posando con su novio, David Rodríguez, en la que se vislumbraba de fondo el vestido de novia de Susana, desatando un gran revuelo al revelar el secreto mejor guardado de la boda que días después saldría en exclusiva en la revista 'Semana'.

Una polémica que la ganadora de 'Gran Hermano' ha zanjado, asegurando que no se enfadó con la sobrina de Isabel Pantoja por su error: "Si no hay polémica, no hay vida. A ver, lo de Anabel, es que no fue ni una polémica, o sea, yo, de hecho, me enteré en la postboda, y no dije nada a nadie porque me veía una tontería. Y resulta que estaba todo el mundo como ocultando el tema, Anabel estaba como súper nerviosa por si lo veía y me fastidaba el día, y cuando lo comenté así como libremente, dije, 'ey, qué tontería, no sé qué es lo de la foto' me dijo "llevo todo el día mala, con la tripa, agobiada, por si te fastidiaba el día'. Pero me pareció una tontería" ha dejado claro.

Además, Susana Bicho ha querido responder al 'disgusto' de Amor Romeira y Fani Carbajo por no haber estado invitadas a su boda. "Me da risa" ha reconocido. "Con Fani he compartido tres semanas de mi vida -en 'La isla de las Tentaciones'- y ni siquiera han sido mi apoyo ni mi nada, no hemos vuelto a hablar nunca más en la vida. Y Amor le tengo cariño, pero no es mi amiga, es amiga de mi amiga. Le tengo cariño, quiero que le vaya todo muy bien, pero era bastante obvio que no iba a estar invitada a mi boda" ha sentenciado.

Por último, Susana ha reaccionado a las bonitas palabras que le dedicó su ex Gonzalo Montoya tras su enlace, desvelando que "tengo muy buena relación con él y tengo muy muy buena relación con Tessa, la novia de Carlos. As amiga mía porque al final convivimos mucho tiempo juntas, y también tengo mucho cariño a los hermanos. Nada, que nos llevamos muy bien".