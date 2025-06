Guitarras, una armónica y toda la actitud de Melissa Etheridge para reinar en el Azkena

Javier Domaica

Vitoria, 20 jun (EFE).- Melissa Etheridge se bastó de sus guitarras, su armónica y toda la actitud que conectó con el público desde el inicio de su ‘bolo’, para reinar en el Azkena Rock Festival de Vitoria que cumplió su primera jornada con varias sorpresas y muchos curiosos en el ‘Trashville’.

La oscarizada rockera de Kansas se entregó desde el inicio de su concierto con una energía que había echado de menos el festival tras las primeras puestas en escena.

Etheridge lo dio todo y su banda también. No se guardaron nada para el final y mostraron sus cualidades en el mejor concierto de la jornada del jueves.

El derroche comenzó con ‘I want to come over’, un tema con el que empezó a interactuar con un público entregado, de hecho, los ‘azkeneros’ se volcaron con esta fan de Bruce Springsteen.

Sin separarse de su sombrero, Melissa ya adelantó que ‘Come to my window’ era un ‘temazo’ en su país. Su guitarreo demostró el porqué de sus Grammy, se lució con su armónica en ‘I’m the only’ y se atrevió a tocar la batería junto a Eric Gardner en otra demostración de lo disfrutona que es en el escenario.

Tras la norteamericana fue el turno de The Damned, que ofrecieron otro de los grandes momentos de la noche. Ataviados con trajes y disfraces y con la impoluta voz Dave Vanian a la cabeza, fueron de menos a más, pero siempre con un gran sonido por todos los estilos por los que pasaron.

La versión de ‘Eloise’ fue un punto de inflexión. Se metieron al público en el bolsillo y se crecieron para acabar ofreciendo uno de los mejores ‘bolos’ de la noche.

Dinosaur Jr. fue una de las decepciones del jueves, quizás por la expectación que levantaron con su ‘Feel the pain’ como tema inicial.

El sonido sucio no ayudó a apreciar la calidad de la banda estadounidense, que logró reconducir lo que se encontró por el camino en algunos de sus temas.

Esto provocó una fuga de ‘azkeneros’ que acabaron gozando en el 20 aniversario de ‘Wau y Los Arrrghs!!!’, que generaron una gran expectación en un ‘Trashville’ que tuvo más trajín de lo esperado durante toda la tarde noche.

Por la tarde, Quique González no dejó de lado su esencia en el regreso al Azkena y acabó más rockero de lo que comenzó.

El colofón fue para Lee Rocker que, acompañado de su contrabajo, revivió los momentos de ‘Stray Cats’ en el recinto de Mendizabala que espera mucho más público este viernes.

La segunda jornada del festival será para los más clásicos con los incombustibles John Fogerty y Lucinda Williams, que vuelve al Azkena dos años después. La intensidad correrá a cargo del exvocalista de Sex Pistols, Johnny Rotten, con su banda Public Image Limited, y Turbonegro. El final de la jornada será para elegir entre los locales Kaotiko y su 25 aniversario o Diamond Dogs y Chris Speeding con su homenaje a Little Richard.

El rock se trasladará antes al centro de la capital desde las 13:30 horas con Laurie Wright.