El presidente del Unicaja califica de "legendaria" la temporada y aspira a "crecer"

Málaga (España), 20 jun (EFE).- El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, destacó que el equipo español ha completado "una temporada legendaria en la historia del club", una "catarata de emociones y éxitos" que no sabe si será "irrepetible", con cuatro títulos conquistados, pero afirmó que la "obligación" de la entidad "siempre es crecer".

"Sabemos lo que queremos, a dónde queremos ir, los recursos y el puesto que tenemos en el mapa", dijo este viernes en rueda de prensa el dirigente, quien rechazó que la nueva configuración de la plantilla vaya a suponer "un fin de ciclo" y consideró que será "un cambio de personas" ante la marcha de jugadores como el ala-pívot estadounidense con pasaporte alemán Dylan Osetkowski o el base también estadounidense Tyson Carter.

El que fuera árbitro de fútbol confirmó la renovación del contrato del director deportivo, Juanma Rodríguez, hasta 2028 y precisó que "la idea" es que este cargo de responsabilidad "esté por delante del entrenador".

Después de los cuatro títulos conquistados esta temporada (Copa Intercontinental, Supercopa, Copa del Rey y Liga de Campeones de Baloncesto -BCL-), aseveró que los objetivos en la próxima serán, "como siempre", acceder a la fase por el título de la Liga Endesa acb, "estar en la Copa y en la fase final de la BCL", competición europea en la que recordó que el equipo malagueño participará "por quinto año".

"No esperaba esto de la temporada, sí hacerlo bien, pero esto no es normal. Los títulos dan lustre a las gestiones, pero si no los hubiésemos ganado y la canasta definitiva no entra...", argumentó el presidente del Unicaja, quien reivindicó "el trabajo de todo el club, con esa cultura y esa idea, todo por encima del entrenador".

Recalcó que el equipo malagueño seguirá "molestando" en su lucha por repetir grandes logros y se comprometió a continuar incidiendo "en esas bases casi siempre" y en intentar "ganar la acb", la máxima competición liguera del baloncesto español.

López Nieto también resaltó la atmosfera especial y el "espectáculo" que siempre se vive en el pabellón Martín Carpena, de Málaga, "no sólo en los recientes 'playoff'" contra Barça y Real Madrid, sino durante "toda la temporada".

"Hay una armonía entre los jugadores, la gente. Hemos tocado la fibra, la sensibilidad que hay aquí. Hay que buscar algo identitario, buscar lo nuestro, es lo que hemos trabajado todo este tiempo", subrayó. EFE

jrl/cc/cmm