ROYAL CARIBBEAN INTENSIFICARÁ LA CREACIÓN DE RECUERDOS CON OVATION, HARMONY Y LIBERTY OF THE SEAS EN 2026

PR Newswire

MIAMI, 18 de junio de 2025

Los tres innovadores barcos estarán equipados con niveles de adrenalina más audaces, la relajación inigualable y más formas de comer y beber

MIAMI, 18 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean triplicará la aventura en 2026 con el debut de tres nuevas y amplificadas vacaciones en Ovation, Harmony y Liberty of the Seas. Los barcos favoritos de los vacacionistas se reinventarán con nuevas experiencias audaces y visitas a destinos imperdibles en Alaska, Europa y el Caribe. Los vacacionistas tendrán más opciones que nunca para vivir aventuras inolvidables a partir de la primavera de 2026 y pueden reservarlas ahora en el sitio web de Royal Caribbean.

"Royal Caribbean continúa elevando el nivel para ofrecer lo mejor de cada vacación con barcos revolucionarios y destinos exclusivos de primera categoría. El programa Royal Amplified ofrece a nuestros huéspedes lo mejor de Royal Caribbean con nuevas opciones y experiencias culinarias, entretenimiento y aventuras emocionantes, junto con la hospitalidad y el servicio por los que Royal Caribbean es conocido", dijo Jay Schneider, director de innovación de producto de Royal Caribbean. "Después de ver el éxito increíble y la satisfacción de los huéspedes con la ampliación de Allure of the Seas, estamos entusiasmados de traer tres nuevas ampliaciones a nuestra flota en 2026".

Con nuevas emociones y un ambiente relajado, formas más audaces de comer y beber, una vida nocturna mejorada y más opciones de alojamiento, las familias y los aventureros pueden maximizar los recuerdos con una línea de experiencias incomparables:

Ovation of the SeasLos vacacionistas pueden disfrutar de experiencias ampliadas en Ovation, que incluyen una piscina en cubierta renovada con casitas privadas y una nueva bañera de hidromasaje. Para recargar energías, hay una amplia variedad de cocina internacional para disfrutar, desde los favoritos toscanos en Giovanni's Italian Kitchen hasta hibachi en Izumi Teppanyaki. Las celebraciones continúan con cócteles tropicales en el Pesky Parrot tiki bar, que hace su debut en el Quantum Class; baile en el nuevo Sound Cellar; y más juegos en el ampliado Casino Royale. Junto con nuevos alojamientos como el Ultimate Family Suite y el Panoramic Suite, las próximas experiencias se unen a una línea de favoritos de Quantum Class que regresan, como el simulador de paracaidismo Ripcord by iFly y SeaPlex, el mayor espacio interior de actividades en el mar.

Ovation llevará la aventura al siguiente nivel en el mar y en tierra con escapadas a Alaska, donde los vacacionistas pueden disfrutar de las maravillas de la Última Frontera en aventuras de 7 a 13 noches en Alaska a partir de la primavera de 2026. Además, Ovation regresa a la región como el primero en la línea de Quantum Class que ofrece aventuras inmersivas en tierra con experiencias de Cruisetour de varias noches.

Harmony of the SeasLlegando a Harmony hay una nueva piscina en cubiertade inspiración caribeña con bebidas tropicales en el nuevo The Lime & Coconut, así como un renovado Solarium solo para adultos. Los aventureros pueden disfrutar de sabrosos platillos en más de 20 restaurantes, incluyendo Playmakers Sports Bar & Arcade para los favoritos del día del partido, El Loco Fresh para delicias mexicanas y el nuevo Samba Grill Brazilian Steakhouse. Además, las nuevas formas de hospedarse, como el Ultimate Family Suite y una vida nocturna aún más mayor en el Casino Royale más grande de la flota de Royal Caribbean, traen más formas para que todo tipo de vacacionistas creen recuerdos.

Harmony tendrá su "glow-up" del verano en Europa antes de que las vacaciones de Oasis Class lleguen a Puerto Cañaveral (Orlando), Florida. A partir del invierno de 2026, los vacacionistas pueden escaparse al Caribe en vacaciones de 5 y 7 noches a lugares como Charlotte Amalie, St. Thomas, y Falmouth, Jamaica. Los aventureros también pueden visitar el reconocido Perfect Day at CocoCay en las Bahamas y comprar sus pases de un día para el Royal Beach Club Paradise Island con todo incluido, que debutará en diciembre de 2025.

Liberty of the SeasLas familias disfrutarán de nuevas experiencias para todas las edades con formas de relajarse inigualables en la piscina en cubierta completamenterenovada con The Lime & Coconut y nuevas casitas, y emociones en un concepto completamente nuevo de Royal Escape Room que llegará a Liberty. Hay sabores para todos los gustos, desde cocina japonesa e hibachi en Izumi Teppanyaki hasta tacos y más en El Loco Fresh, junto con un Starbucks nuevo en el barco. Todo se combina con el regreso de los favoritos en la cubierta, como los toboganes acuáticos The Perfect Storm, restaurantes que abren el apetito de todos y el entretenimiento espectacular.

Navegando desde Southampton en el verano de 2026, los vacacionistas de Liberty pueden explorar destinos europeos con aventuras de 7 noches a lugares como los impresionantes fiordos noruegos, las calles medievales de Brujas, Bélgica, y la rica cultura de Copenhague, Dinamarca. Luego, Liberty se dirigirá a Galveston, Texas, para la temporada de invierno, ofreciendo más formas para que los vacacionistas exploren el Caribe Occidental en lugares como el Royal Beach Club Cozumel de la marca vacacional, brindando el mejor día de playa en México cuando se inaugure en 2026.

Siguiendo al recién amplificado Allure of the Seas, las tres vacaciones que pronto se ampliarán son las últimas de la galardonada flota que se transformarán como parte del programa Royal Amplified de Royal Caribbean, presentado por primera vez en 2018. Royal Caribbean continúa ofreciendo las mejores vacaciones a más de siete millones de personas anualmente con visitas a más de 300 destinos en 28 barcos, con cuatro más en orden. Además, la marca de vacaciones continuará expandiendo su línea de destinos en los próximos tres años con la incorporación de cuatro experiencias exclusivas, incluida la próxima aventura audaz en Perfect Day Mexico en el otoño de 2027. Se unen a la lista los nuevos Royal Beach Clubs de Royal Caribbean en Paradise Island en las Bahamas y Cozumel, México, junto con exclusivos destinos de playa en Labadee, Haití, y Lelepa en el Pacífico Sur para ofrecer más formas de disfrutar del paraíso.

Más información sobre las vacaciones líderes de Royal Caribbean y su creciente línea de barcos y destinos se puede encontrar en el sitio web de Royal Caribbean.

Acerca de Royal CaribbeanRoyal Caribbean, parte de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), lleva ofreciendo vacaciones memorables durante más de 50 años. Los barcos revolucionarios y los destinos exclusivos de la línea de cruceros revolucionan las vacaciones con innovaciones y una combinación integral de experiencias, desde emociones hasta restaurantes y entretenimiento, para todo tipo de familias y vacacionistas. Votada como la "Mejor línea de cruceros en general" durante 22 años consecutivos en los premios Travel Weekly Readers Choice Awards, Royal Caribbean crea recuerdos con aventureros en más de 300 destinos en 80 países de los siete continentes, incluido el destino exclusivo mejor calificado de la línea, Perfect Day at CocoCay en las Bahamas.

Los medios de comunicación pueden mantenerse actualizados siguiendo @RoyalCaribPR en X y visitando www.RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para obtener información adicional o para reservar, los vacacionistas pueden visitar www.RoyalCaribbean.com, llamar al (800) ROYAL-CARIBBEAN o comunicarse con su asesor de viajes.

*Declaración de advertencia sobre declaraciones prospectivasAlgunas de las informaciones en este comunicado de prensa relacionadas, entre otras cosas, con las expectativas en cuanto a los plazos y las inversiones en el Programa Royal Amplified, ofertas específicas de culinarias y de entretenimiento, y planes de implementación futuros constituyen declaraciones prospectivas en virtud de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Términos como "anticipar", "hará" y expresiones similares se emplean con la intención de ayudar a identificar las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas actuales del equipo directivo. Se basan en juicios, son inciertas de forma inherente y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, que podrían hacer que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran materialmente de los resultados, desempeño o logros futuros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Ejemplos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, entre otros, los recogidos bajo el título "Factores de riesgo" en el informe anual más reciente en el Formulario 10-K presentado por Royal Caribbean Cruises Ltd. ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y otras presentaciones ante la SEC, de las que se puede obtener una copia visitando nuestro sitio web de Relaciones con los Inversores en www.rclinvestor.com o el sitio web de la SEC en www.sec.gov. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de este comunicado, que se basan en la información que tenemos disponible en la fecha actual. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2714438/1_RMcEnaney_Aerial_AFT_Day_0178_RT.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2714439/2_HM_Aerials_June2016_714.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2714441/3_rci_liberty_perfect_storm_213.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514377/5377893/RCI_Brand_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/royal-caribbean-intensificara-la-creacion-de-recuerdos-con-ovation-harmony-y-liberty-of-the-seas-en-2026-302485864.html

FUENTE Royal Caribbean International