José Riveiro, entrenador de Al Ahly: "Con rivales de este nivel, se pagan las facturas"

East Rutherford (EE.UU.), 19 jun (EFE).- El entrenador del equipo egipcio Al Ahly, el español José Riveiro, trató de buscarle la parte positiva a la participación de su club en el Mundial de Clubes, donde luego de perder este jueves por 2-0 ante Palmeiras está prácticamente eliminado de la competición.

"Jugar este tipo de competiciones es algo muy especial para todos nosotros. Los jugadores (de Al Ahly) han expuesto su talento en un escaparate fantástico", dijo el técnico español, que fichó por los "Diablos Rojos" de El Cairo a finales del mes pasado.

El entrenador vigués hizo hincapié en que ha sido un "corto período" de tiempo el transcurrido desde que llegó al club, que han jugado "contra rivales muy difíciles" y con poco tiempo para hacer "grandes transformaciones".

"No es suficiente para participar en un torneo como este. Con rivales de este nivel, se pagan las facturas. Creo que la mayor parte de los mejores jugadores de África están jugando en Europa, esto hace que las cosas sean más difíciles. No significa que no haya espacio para sorpresas", concluyó Riveiro.