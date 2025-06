Detienen a peregrinos por usar ambulancias como taxis para evitar el tráfico en la India

Nueva Delhi, 19 jun (EFE).- La policía del estado de Uttarakhand, en el norte de la India, ha detenido a un grupo de peregrinos hindúes por contratar ambulancias como vehículos privados para eludir la intensa congestión de tráfico en la ruta hacia el santuario de Kedarnath, uno de los lugares más sagrados del hinduismo.

El templo de Kedarnath, dedicado a la deidad Shiva, está ubicado en lo alto de la cordillera del Himalaya. Cada año, millones de devotos emprenden una difícil peregrinación, o "yatra", para llegar al lugar, lo que genera graves problemas de tráfico en las estrechas carreteras de montaña durante la temporada, que va de mayo a noviembre.

En un intento por evitar estas demoras, un grupo de peregrinos contrató dos ambulancias en un punto de partida común para estas rutas sagradas y, utilizando las sirenas y balizas de los vehículos para simular una emergencia, lograron avanzar sin ser detenidos en varios puntos de control.

"Lo inusual fue que la ambulancia se dirigía hacia Gaurikund (donde comienza la caminata a pie de 16 km hasta el templo, un lugar que no cuenta con instalaciones hospitalarias). Si alguien no se encuentra bien, no hay razón para ir a Gaurikund para tomar la ruta de senderismo", informó la policía al diario Time of India.

Un vehículo en una emergencia médica real se habría dirigido en la dirección opuesta, hacia ciudades con hospitales.

Al detener los vehículos, la policía encontró en su interior a peregrinos en buen estado de salud, no a pacientes. Según el diario, los pasajeros huyeron entre la multitud antes de poder ser interrogados.

Sin embargo las autoridades identificaron a los conductores que fueron multados y las dos ambulancias fueron incautadas.

En la India, los servicios de ambulancia privados funcionan bajo un modelo dual. Por un lado, ha surgido un sector organizado similar a Uber que permiten a los usuarios solicitar un vehículo con geolocalización, ver tarifas por adelantado y hacer seguimiento en tiempo real.

Paralelamente, existe un fragmentado mercado de operadores privados independientes que a menudo operan con una regulación inconsistente, sin supervisión o sin el equipamiento médico. EFE